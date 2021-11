Moin-Moin

333. Tag des Jahres oder der 738.125. Tag unserer ZeitrechnungVerfälschte Suchergebnisse? dlfk ) - Azeigt bei Suchergebnissen vorrangig Publikationen von Impfgegnern und Verschwörungserzählungen an. Matthias Spielkamp von der NGO AlgorithmWatch fordert mehr Transparenz beim Zustandekommen der Rankings. dlfk ) - Die Coronakrise lenkt den Blick auf die Grundlagen moderner Gesellschaften: Trotz großer Lösungsressourcen komme es nicht zu koordiniertem Handeln, sagt der Soziologe Armin Nassehi. Was helfen könnte: das Impfen zur Routine werden zu lassen. dlfk ) - Der Skandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher, die der "Stern" im April 1983 auszugsweise veröffentlichte, ging in die deutsche Mediengeschichte ein. RTL+ hat aus dem damaligen Geschehen eine sehenswerte sechsteilige Serie gemacht. dlfk ) - Während der Präsidentschaft von Donald Trump ließ sich Shirin Neshat die Albträume der Menschen in den USA erzählen. Daraus enstanden eine 111-teilige Porträtserie und eine Videoinstallation, die in der Münchner Pinakothek der Moderne zu sehen sind. dlfk ) - Der Schriftsteller Gert Loschütz erhielt am Samstag Abend in Braunschweig den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis. - Loschütz wurdd für seinen Roman "Besichtigung eines Unglücks" ausgezeichnet. Darin recherchiert ein Journalist zu einer der schwersten Zugkatastrophen der deutschen Geschichte im Jahr 1939 in Genthin. Das Preisgremium lobte die "sachlich konkrete aktengenaue Manier" der Erzählsprache, die dem Entsetzen eine angemessene Form gebe. Der Roman sei ein Diskurs über "die prägende Macht des Zufalls und die Gleichzeitigkeit". Loschütz wurde für sein literarisches Schaffen u.a. mit dem Ernst-Reuter-Preis und dem Rheingau Literatur-Preis ausgezeichnet. Der Wilhelm Raabe-Literaturpreis wird jährlich von der Stadt Braunschweig und dem Deutschlandfunk gestiftet. Er ist mit 30000 Euro dotiert. Der Preis wird im Rahmen der Sendung "Studio LCB" am Samstag Abend im Deutschlandfunk verliehen. dlfk ) - Die Stuttgarter Comic- und Fantasymesse "Comic Con" hat zum Auftakt ungeachtet steigender Corona-Infektionszahlen zahlreiche Besucher angezogen. Vor Beginn der zweitägigen Messe hatte Veranstalterin Melanie Eisele noch gesagt: "Auch wenn wahrscheinlich weniger Besucher kommen, soll es trotzdem für die wenigen ein schönes Wochenende werden." Genaue Besucherzahlen sollen am Montag veröffentlicht werden. Als Messegäste wurden unter anderem einige Nebendarsteller aus der "Harry Potter"-Filmreihe eingeladen - zum Beispiel Bonnie Wright, die als Ginny Weasley bekannt wurde. Auch internationale und nationale Comic-Verlage, Comic-Zeichner und Händler kamen nach Stuttgart.(3sat-video) - Die Themen der Sendung: "Get Back" oder "Let it be"? - das Ende der Beatles, Claudia Roth wird Kulturstaatsministerin, 70 Jahre Goethe-Institute - Gespräch mit Carola Lentz, Südafrika-Fotos und Black Friday.