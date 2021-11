(b gl ) - Nach der Lektüre von Helmut Böttigers "Die Jahre der wahren Empfindung" möchte man Hans Magnus Enzensbergers Text über den "Tod der Literatur" vom Kursbuch 1968 in Gänze lesen. Möglich ist es u. a. im Sammelband "Palaver - Politische Überlegungen 1967-1973", der 1974 erschienen war. Der Text trägt den etwas kryptischen Titel "Gemeinplätze, die Neueste Literatur betreffend". - Wie einst Verfremdungen von Klassikern durch egomanische oder einfach nur gelangweilte Regisseure das Theater bis auf wenige Ausnahmen zielsicher ins künstlerische Abseits befördert haben, sägen die Baumeister des neuen Moralismus auf der einen und die Lobbyisten der Stilgemeinschaften auf der anderen Seite gemeinsam den Baum ab, den sie einst vorgaben, pflegen zu wollen. Die Hoffnung auf ein paar schöne massive Möbelstücke aus seinem Holz dürfte Illusion bleiben. Es dürfte allenfalls zu Furnier reichen. Literatur furniert.Die Top Ten unter den tp ) - Jeden Monat neu präsentiert von der Neuen Zürcher Zeitung, der Literarischen Welt, RBB Kultur, dem ORF-Radio Österreich 1 und Telep fk ) - Wie man Korruption, Machtmissbrauch und organisierter Kriminalität in den Griff bekommt, hat uns ein ehemaliger Pinkerton-Detektiv beschrieben. In seinem ersten Roman "Rote Ernte" erfand Dashiell Hammett (1894-1961) die Urgestalt des hartgesottenen Detektivs, mit der eine literarische Tradition begann. Gerade ist dieser Roman in einer neuen Übersetzung erschienen. Stefana Sabin hat ihn gelesen. bb ) - "Eine Hymne an das Erzählen als emanzipatorische und urmenschliche Kraft", urteilte die Jury: Martina Clavadetscher hat für ihren Roman "Die Erfindung des Ungehorsams" (Unionsverlag) den Schweizer Buchpreis 2021 erhalten.