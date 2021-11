Musiktipps(r adio ) - Sehr gutes und atmosphärisches Konzert mit dem Tomasz Stańko Quintet und Ihrem Komeda Programm. Auch wenn es hin und wieder ein paar Tonaussetzer gibt, ist dieses Konzert doch eine gute Empfehlung. rnd ) -Mehrere Millionen Zuschauer schauen am Sonntagabend die 20-Uhr-"Tagesschau". Während der Liveschalte nach Glasgow greift Reporterin Annette Dittert plötzlich zu ihrem Handy. Die Twitter-User feiern die Reaktion der Korrespondentin. fk ) - Alles, was in ein Märchen für Erwachsene gehört, hat William Shakespeare in seinen "Sommernachtstraum" gesteckt: Elfen und ihre Brüder, die koboldigen Alben, Liebeszaubertränke, Verführungen, verwirrte und verwechselte Liebespaare, ein zum Esel verwandelter Weber, Theater im Theater - und das alles in einem mythischen Athen. Benjamin Britten hat daraus seine erfolgreichste Oper komponiert. Alban Nikolai Herbst hat sie an der Deutschen Oper Berlin erlebt. radio ) - Das 18. KlezMORE-Festival, das von 6. bis 21. November 2021 unter der Leitung von Friedl Preisl erneut diverse Wiener Bühnen mit jüdischer Musik unterschiedlichster Stil-Schattierungen bespielt, steht ante portas. Mit Jörg DuitMusiktipps / Nach Hören radio ) - Kann Rockmusik 2021 noch relevant sein? Die New Yorker Band Parquet Courts beweist mit ihrem neuen Album "Sympathy for Life": Sie kann sogar revolutionär sein. Eine Rezension von Daniel Gerhardt.