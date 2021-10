Als ich groß war, hörte ich Cat Power, Frank Ocean und Kanye West. Vor allem Kanye West! An einem heißen Juli-Sonnabendmittag trug ich aus irgendeinem Grund das weiße St. Pablo-Shirt von seiner unseligen 2016er-Tour (musste aufgrund seiner bipolaren Krankheit abgebrochen werden) und kaufte mir die neuen adidas-Niteball in der Torstraße. Der Verkäufer flippte sofort aus, als er mich den Laden betreten sah - "das richtige Shirt genau heute!" Es war der Tag nach der ersten Stadion-Listening-Party in Atlanta, wo Kanye vor zehntausenden zahlenden Fans nichts anderes tat, als auf die Bühne zu kommen und coram publico sein neues Album anzuhören, das dann am nächsten Tag erscheinen sollte, aber natürlich ohne weitere Angaben von Gründen oder Terminen indefinitely postponed wurde.