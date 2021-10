295. Tag des Jahres oder der 738.087. Tag der Zeitrechnung

Hör-Tipps



SZ Jazzkolumne

"Weg in die Freiheit" Von Andrian Kreye

Musiktipps

radio ) - Auf dem Album "A Love Supreme - Live in Seattle" hört man, wie sich John Coltrane von allen musikalischen Fesseln befreite.

WDR Big Band: "Tribute To The Master"

The More Or Less Acoustic Chick Corea

radio ) - Am 9. Februar 2021 verstarb der Keyboarder und Komponist Chick Corea. Michael Abene und die WDR Big Band erinnern mit diesem Programm an einen der ganz Großen der Jazzwelt.