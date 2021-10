Moin-Moin!

Lesart

Eine kleine Auswahl ihrer Texte bb ) - Motto "Beziehungsweisen": Das Literaturhaus Hamburg lädt vom 21. bis 25. November sowie 3. Dezember zu den Nordischen Literaturtagen ein. bb ) - Die Jury hat fünf Titel für den Österreichischen Buchpreis 2021 nominiert. Im Rahmen der Buch Wien 21 wird am 8. November die Gewinnerin oder der Gewinner bekannt gegeben. sp ) - Der Rohstoff Papier ist derzeit knapp - so knapp, dass Bücher vor Weihnachten nicht mehr nachgedruckt werden könnten. Der Verlag C.H. Beck rät, Buchgeschenke schon frühzeitig zu besorgen. sp ) -Autorinnen, Verlage und Buchhändler beklagen sich in Zeitungsanzeigen über die "Onleihe"-Praxis der Bibliotheken, E-Books zu verleihen. Deren Dachverband kontert nun, der Appell beruhe auf Fehlinformationen. zdf-video ) Der türkische Autor Can Dündar hat eine Graphic-Novel über das Leben des türkischen Präsidenten verfasst. "ERDOĞAN" zeichnet seinen Weg von der Kindheit bis zum mächtigsten Mann des Landes nach - illustriert vom ägyptischen Zeichner Mohamed Anwar.<--- bestellen bb ) - Kleinere Buchhandlungen haben ihre Vor-Pandemie-Umsätze im Bargeschäft von Mai bis September bereits wieder erreicht, während größere Unternehmen noch weit davon entfernt sind. Das zeigt eine exklusive Auswertung des Branchen-Monitors Buch, die Media Control für das Börsenblatt erstellt hat. bb ) - "Die ganzen Mühen waren nicht vergeblich" dlfk-audio ) - Moderation: Frank Meyer dlfk-audio ) mit Jo Lendle, Hanser Verlag & über sein BuchVon Wissenschaft, Verbrechen, Schuld: "Eine Art Familie"<--- bestellen dlfk-audio ) -<--- bestellen(d lfk ) - Die Produktion einer Tonne Papier ist so energieintensiv wie die einer Tonne Stahl. Um Emissionsvermeidung geht es daher auch in der Buchbranche. Verlage bemühen sich um Klimaneutralität. Um von CO2-Zertifikaten wegzukommen, braucht es radikale Schritte. dlfk-audio ) - Gespräch mit dem Autor<--- bestellen