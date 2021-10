Moin-Moin!

Lesart

(dlfk-audio) - Moderation: Joachim SchollItalienische Autorin Alba de Céspedes wiederentdeckt(dlfk-audio) - Gespräch mit Verena von Koskull<--- bestellen (dlfk-audio) - von Thomas Wörtche<--- bestellen (dlfk-audio) - Rezensiert von Helmut Böttiger<--- be stellen Straßenkritik(dlfk-audio) - Von David Siebert<--- bestellen (dlfk-audio) - Gespräch mit Frank Menden<--- bestellen br ) - Fünf Bücher stehen zur Wahl. Welches hat den Publikumspreis beim Bayerischen Buchpreis 2021 verdient? Was meinen Sie? Stimmen Sie hier bis zum 7. November für Ihren Favoriten ab! Unter allen Teilnehmenden verlosen wir Bücher, Büchergutscheine und DAB+ Radiogeräte. ltk ) - Ork City ist ein relativ einfacher Fantasyroman mit einem etwas überdurchschnittlich interessanten Setting. Ein "Fantasy Noir" Krimi, der ein typisches Fantasy-Setting mit einem düsteren Großstadtkrimi verknüpft. Gewiss kein Meisterwerk, gewiss keine "höhere Literatur". Aber ich kann zumindest sagen: Nach den ersten 10 Seiten wollte ich bis zum Ende des Buches lesen und ich habe mich trotz mehrerer Mit-den-Augen-roll-Momenten gut unterhalten gefühlt. dlfk ) - Im Auge des Taifuns ist es am sichersten: Getreu diesem Credo kam der polnische Jude Leopold Tyrmand 1942 mit falschen Papieren nach Frankfurt. Er überlebte als Kellner in einem Luxushotel. Sein literarisches Werk wird in Deutschland gerade entdeckt.<--- bestellen