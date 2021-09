TV-Tipps

Radio-Tipps

Musiktipp I Deutschlandfunk - Kultur KonzertMusiktipp II Deutschlandfunk - On StageMusiktipp III Deutschlandfunk - Milestones - JazzklassikerHörtipp I Deutschlandfunk - Mikrokosmos - Die KulturreportageHörtipp II ByteFM - Flashback mit Ingo ScheelHörtipp III Bayern2 - hör!spiel!art.mix: 70 Jahre Hörspielpreis der KriegsblindenHörtipp IV Deutschlandfunk Kultur - MusikfeuilletonHörtipp V Ö1 - Zeit-Ton- Ein Mädchen wird vermisst Spielfilm Deutschland 2021 | arte - Von Beatles, Bikinis, und Babyboomern Unser Land in den 60ern | WDR - Winterkorn und seine Ingenieure Was geschah wirklich beim Dieselskandal? | tagesschau24 - Get Out - Rette deine Haut Spielfilm USA 2017 (Get Out) | 3sat - Christo - Walking on Water Italien/USA 2018 | arte br ) - "Vocalese" bedeutet: instrumentale Swing- und Bebop-Stücke mit Texten zu versehen und zu singen. Als exzellenter Vokalist und Mann des Wortes war Jon Hendricks Mitbegründer dieses Genres - und einer der Besten darin. Sein Erfolg begann mit dem Gesangtrio "Lambert, Hendricks & Ross". Am 16. September vor einhundert Jahren wurde der Musiker geboren.