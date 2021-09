Der Text ist in Bewegung, trennscharf und schneidend. Der Auftritt hingegen bleibt zwei Stunden mit Pause so gut wie unverändert. Lisa Lasselsberger, den Künstlernamen Eckhart nahm sie vom Vater, ist permanent auf ihren hohen Sitz im Barhocker-Stil gepflanzt: eins und kommod mit sich in Bustier, Slip, Négligé und Strumpfbändern, also halbnackt, dabei blond gescheitelt, langbeinig und intim ganz vorn bei uns am Mikrofon: wenig Gesten, aber umso mehr Mimik, Ansprache und Koketterie.