Moin!



Lesart

(dlfk-audio) - Moderation: Joachim Scholl"Der Rhein"(dlfk-audio) - Gespräch mit Hans Jürgen Balmes<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Gerd Brendel<--- bestellen dlfk-audio ) - Rezensiert von Samuel Hamen<--- bestellen + mehr japanische Literatur aus dem Cass Verlag dlfk-audio ) - Von Andi Hörmann<--- bestellen dlfk ) - Der dänische Karikaturist Kurt Westergaard ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Weltbekannt wurde er 2006 durch eine Mohammed-Karikatur. Er lebte seitdem unter Polizeischutz und entging einem Anschlag. dlfk-audio ) - Zum Tod von Kurt WestergaardDie Entwürdigung der Literaturkritik dlfk ) - Literaturkritiker Denis Scheck ist nicht für Zimperlichkeit bekannt. Mit seiner Reihe "Schecks Anti-Kanon" will er die seiner Meinung nach schlechtesten Bücher vorstellen. Thomas Fitzel meint, er setze dabei auf Zirkusstücke - und sei längst ein Clown. bb ) - Ein gottähnlich dargestellter Literaturkritiker bringt Bücher zum Brennen: "Schecks Anti-Kanon", eine Clip-Reihe für SWR 2 mit bisher sieben Titeln, darunter Hitlers "Mein Kampf" und "Kassandra" von Christa Wolf, hat für Ärger gesorgt. Der Sender hat das Video über "Mein Kampf" mittlerweile offline genommen - und verspricht, die Animation in den kommenden Beiträgen zu ändern. dlfk ) - Es geht um eine Schusswaffe und um Reliquienverehrung, um unerklärliche Todesfälle und den christlichen Glauben: Mit "Revolver Christi" hat Anna Albinus eine Kriminal- und Fantasygeschichte der besonderen Art verfasst. Ein herausragendes Debüt.<--- bestellen dlfk ) - Der Ort B. in der Walachei, südlich von Transsylvanien. Hier besucht eine junge Malerin ihre Großtante. Und hier soll nach einem grausigen Fund in der Familiengruft ein Draculapark die Wirtschaft ankurbeln. Was hat es mit dem Draculakult auf sich?