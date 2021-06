Moin-Moin!



Lesart

Das (d lfk-audio ) - Literaturmagazin(d lfk-audio ) - Gespräch mit Dr. Thorsten Ahrend, Literaturhaus Leipzig e.V. und Zoë Beck, Krimiautorin dlfk-audio ) - Rezensiert von Ingo Ahrend<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Claas Christophersen<--- bestellen dlfk-audio ) - Gespräch mit Hubert Winkels<--- be stellen dlfk ) - Jan Haft gehört zu Deutschlands besten Naturdokumentaristen. Mehrfach hat der Biologe bereits die Natur in faszinierenden Nahaufnahmen auf die Leinwand gebracht. Sein Buch "Heimat Natur" zum gleichnamigen Film ist ein Plädoyer für den genauen Blick. Von Johannes Kaiser<--- bestellen bb ) - Der Verfassungsschutz stellt den neurechten Buchverlag Antaios aus Sachsen-Anhalt als Verdachtsfall unter Beobachtung. Dies berichtete Zeit Online am Morgen. bb ) - Im Berliner Humboldt-Forum ist heute Abend (14. Juni) erstmals der Deutsche Sachbuchpreis vergeben worden. Aus den acht nominierten Titeln wählte die Jury das Buch "Hegels Welt" von FAZ-Mitherausgeber Jürgen Kaube. Der Preisträger erhält 25.000 Euro, die sieben Nominierten je 2.500 Euro. bb ) -Mehr als 220 Titel wurden eingereicht, acht nominiert - und jetzt gab die Jury den Sieger des Deutschen Sachbuchpreises bekannt. Jurysprecherin Kia Vahland erklärt, was an Jürgen Kaubes Titel "Hegels Welt" besonders ist - und inwiefern er Impulse für die Gegenwart gibt.Druckerei bb ) - Als Grund hierfür nennt das Druckereiunternehmen CPI Preiserhöhungen bei allen Rohstoffen und Halbfabrikaten. bb ) - Mit fremdsprachigen Büchern erreicht man neue Zielgruppen. Aber wie kommen Buchhandlungen an die Titel heran? Erfahrungen. bb ) - Bei der Edition Nautilus gibt es einen Personalwechsel in der Presseabteilung. Katharina Florian gibt ihre Stelle an Franziska Otto und Timo Schröder ab. bb ) - Die bundesweite Aktionswoche für unabhängige Buchhandlungen geht in die achte Runde. Vom 23. bis 30. Oktober wird der Indie-Buchhandel gefeiert. Auftakt ist die Bekanntgabe des Lieblingsbuchs der Unabhängigen. bb ) - Die Stiftung Buchkunst hat in einem Livestream die schönsten und innovativsten Bücher des Jahres gekürt. Aus 633 Einsendungen wurden 25 Titel ausgewählt. bb ) - Automatisierter Buchsatz beschleunigt Prozesse, senkt Kosten und kann in der Herstellung als Preview-Funktion genutzt werden. Spezialisierte Dienstleister stellen ein vielfältiges Angebot bereit. Sechs Beispiele.(b m ) - die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Edition Nautilus: Katharina Florian verlässt das Unternehmen bb ) - Pia Weingartz, zuletzt Director B.O.B., B-2-B und KaffeeFleck, hat Thalia aus persönlichen Gründen verlassen.Vergnügen bb ) - Der Offenbacher Illustrator Martin Stark wurde für seine Illustrationen zu "Der Ring des Nibelungen" bei den European Design Awards 2021 mit Gold in der Kategorie "Illustration/Book and Editorial Illustration" ausgezeichnet. Vor zwei Jahren konnte er schon einmal Gold gewinnen. bb ) - Das sind die besten Kinderbuchverlage des JahresAnlässlich der Kinderbuchmesse Bologna wurden heute zum neunten Mal die besten Kinderbuchverlage des Jahres aus sechs Teilen der Welt ausgezeichnet. bb ) - Festival als Live-Event nach den Sommerferien geplantDas Hamburger VorleseVergnügen soll nach dem Corona-bedingten Ausfall 2020 in diesem Jahr wieder stattfinden - aber erst nach den Hamburger Sommerferien, vom 30. August bis zum 3. September. Das kündigen die Veranstalter an. bb ) - Weltbild und die Parfümerie Douglas haben eine Kooperation gestartet. Seit Ende Mai gibt es auf der Online-Plattform vom Weltbild einen Kosmetik-Bereich mit Produkten der Douglas Collection. Eine Eigenmarke und Angebote weiterer Partner kommen hinzu. bm ) - Jochen Schimmang erhält den "Italo-Stevo-Preis 2021"