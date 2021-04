Moin-Moin!



Henrys Video-TiPPS von radiohoerer

TV-Tipps

Die Oscar-Nacht 2021

Musiktipp IMusiktipp IIMusiktipp IIIMusiktipp IVHörtipp IHörtipp IIHörtipp IIIHörtipp IVHörtipp V- Legende und Wahrheit - Die Wikinger Räuber aus dem Norden | phoenix - Maigret in Montmartre | 3sat - Berlin und Brandenburg unterm Hakenkreuz | rbb Fernsehen (3 sat-video ) - Hollywood, die Oscars und das Kino": Die Oscar-Nacht 2021 war anders, nicht nur weil sie im Corona-Jahr in kleinerem Rahmen stattfinden musste, sondern auch weil die Auszeichnungen häufiger als bisher an ausländische und afroamerikanische Preisträger gingen. Gleich drei der vier Hauptpreise erhielt das Roadmovie "Nomadland" der in China geborenen Regisseurin Chloé Zhao. 3sat-video ) -Hollywood, die Oscars und das Kino": Über die Oscar-Gala im Pandemie-Jahr 2021 sprechen wir mit Christian Konrad, Leiter des Filmressorts beim ORF und seit Jahren bei der Oscar-Gala in Los Angeles dabei. 3sat-video ) - "Kulturzeit extra: 60-jährigen Fern, gespielt von Frances McDormand. Nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch ihrer Stadt hat sie alles verloren. Ohne besonderes Ziel fährt sie mit ihrem Van durch die USA, hält sich mit Kurzzeitjobs über Wasser und begegnet dutzenden Menschen, die genauso leben wie sie. 3sat-video ) - Hollywood, die Oscars und das Kino": Scott Roxborough, Leiter des Europa-Büros von "The Hollywood Reporter"; im Gespräch über die Gewinner und Verlierer der Oscar-Nacht 2021. 3sat-video ) - "Kulturzeit extra: Hollywood, die Oscars und das Kino": Die Oscars 2021 zeigen sich deutlich diverser als bisher. Viele nominierte Filme drehen sich um Rassismus und Black History, wie "Judas and the Black Messiah" über den Chicagoer Black-Panther-Anführer Fred Hampton, gespielt von dem Briten Daniel Kaluuya, der den Oscar als bester Nebendarsteller erhielt. 3sat-video ) - Der Geschichtslehrer Martin sitzt teilnahmslos und abgestumpft vor seiner Klasse. Ein abstruses Experiment soll Abhilfe schaffen: täglich Alkohol trinken. "Der Rausch", der neue Film von Thomas Vinterberg, ist für zwei Oscars nominiert. 3sat-video ) - : Schon vor Corona waren Filmbranche und Kino weltweit im Krisenmodus, die Pandemie hat diese Entwicklung noch verstärkt. Wie erwartet, räumten die Streamingdienste dieses Jahr besonders ab: Sieben Oscars gingen an Netflix-Produktionen, darunter an die Hollywood-Hommage "Mank". Bleibt Netflix kreative Oase und Buhmann Hollywoods zugleich? Und wie sieht die Zukunft des Kinos aus? 3sat-video ) - "Kulturzeit extra: Hollywood, die Oscars und das Kino": Muss Kino heute mehr bieten als eine große Leinwand? Und kann Filmstreaming im Wohnzimmer das kollektive Filmerlebnis im Kino ersetzen? Über die Zukunft des Kinos sprechen wir mit Scott Roxborough, European Bureau Chief von "The Hollywood Reporter" in Deutschland. 3sat-video ) - Rund 50 bekannte deutsche Schauspieler*innen haben unter dem Hashtag #allesdichtmachen in Videos ironisch überspitzte Kritik an den verschärften Corona-Schutzmaßnahmen geübt und damit eine heftige Debatte über Meinungsfreiheit und unangebrachten Zynismus entfacht. 3sat-video ) - Viele seiner Kolleg*innen äußerten sich mit satirischen Videoclips kritisch über die aktuellen Corona-Maßnahmen - er selbst nahm nicht an der Protest-Aktion #allesdichtmachen teil. Wir sprechen mit dem Schauspieler Ulrich Matthes darüber, wie angemessen das Stilmittel der Ironie angesichts der Corona-Pandemie ist.