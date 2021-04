Moin-Moin!



Henrys Hörfunk+Video-TiPPS von radiohoerer

Musiktipp IMusiktipp IIMusiktipp IIIMusiktipp IV"Mönch der Moderne" Erinnerungen an den Pianisten Frank KimbroughVon Günther HuesmannHörtipp IHörtipp IIHörtipp IIIHörtipp IVHörtipp V- Der Kroatien-Krimi: Jagd auf einen Toten Fernsehfilm Deutschland 2021 | Das Erste - Vulva und Vagina - Neue Einblicke in die weibliche Lust | 3sat - Salamander (1/12) Der Informant | arte - Fleabag (1) Großbritannien 2019 | ONE (3sat-video ) - Die Themen: "Der Fall Julian Assange", Alexej Nawalny, Roman "Drei Kameradinnen" - Gespräch mit Katrin Schumacher, "The United States vs Billie Holiday" und Choreograf Richard Wherlock. 3sat-video ) - Die einen sehen in ihm einen vehementen Verfechter der Informationsfreiheit, die anderen einfach nur den "gefährlichsten Mann der Welt". UNO-Sonderberichterstatter Nils Melzer beleuchtet in seinem nun veröffentlichten Buch "Der Fall Julian Assange" Menschenrechte und Pressefreiheit neu.<--- bestellen 3sat-video ) - Ein zorniger Roman über eine Frauenfreundschaft im Umfeld von Rassismus, Klassismus und Sexismus: Shida Bazyars "Drei Kameradinnen" beschreibt eine Gesellschaft, in der das Schicksal aufgrund der Herkunft vorbestimmt zu sein scheint.Katrin Schumacher über "Drei Kameradinnen"(3 sat-video ) - Der Roman "Drei Kameradinnen" schildert aus der Ich-Perspektive, wie drei Freundinnen die Allgegenwärtigkeit von Rassismus, Klassismus und Sexismus erleben. Wir sprechen mit der Literaturkritikerin Katrin Schumacher über Shida Bazyars Buch.<--- bestellen 3sat-video ) - Trompeter interpretiert seine kammermusikalischen Lieblingsstücke mit Pianistin Elisabeth Brauß auf seinem zweiten Album "New Standards".