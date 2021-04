Moin-Moin!



Lesart

Monika Grütters bm ) -Neustart Kultur: Förderung bis Ende 2022 möglich bm ) - Das Lieblingsbuch des Deutschschweizer Buchhandels 2021 bm ) - Buchhandlung Kisch & Co. in Berlin-Kreuzberg soll geräumt werden ....Anregung oder Anmaßung?Kritik am Preis der Leipziger Buchmesse dlfk-audio ) - Gespräch mir Stephanie von Oppen dlfk-audio ) - Gespräch mit Andrea Gerk"Montecrypto" von Tom Hillenbrand dlfk-audio ) - Von Tobias Gohlis<--- b estellen dlfk-audio ) - Rezensiert von Nico Bleutke<--- bestellen dlfk-audio ) - Gespräch mit Ute Gartmann<--- alle bestellen dlfk-audio ) - Claas Christophersen<--- bestellen