Memoiren & Falschinformation

Dienstag, 19. Januar 2021BUCHHANDELZeitfracht beteiligt sich mit 80 Prozent am Darmstädter Rackjobber BuchPartner GmbH - die restlichen 20 Prozent verbleiben bei Familie Gellert. Die Übernahme muss noch vom Kartellamt genehmigt werden.Konkrete Pläne für Franchise Modelle sind nicht ausgesprochen worden - aber abgeneigt sei man nicht, lässt die Unternehmenssprecherin verlauten.Viele Krisen hat Magdeburgs älteste Buchhandlung bereits hinter sich gelassen - doch das Sterben der Innenstädte bedroht auch Wolfram Wahles Geschäft.At the age of 98, Helga Weyhe, Germany's oldest bookseller, has died. She dedicated her life to books - until last.VERLAGEAfter the Capitol riot, Simon & Schuster refused to publish Senator Josh Hawley's book. The main reason for the decision was the "larger public accountability".AUTORINNEN UND AUTORENFast wie ein Krimi: Eine Gerichtsmedizinerin stößt auf ein psychiatrisches Gutachten über Hans Fallada, der 1926 nach einer Irrfahrt durch Deutschland unbedingt ins Gefängnis wollte. Und auf Fallada-Erzählungen. Lektorin Nele Holdack erläutert im Interview die spannenden Hintergründe.Patricia Highsmith, die Erfinderin der Romanfigur "Tom Ripley" würde am heutigen Dienstag ihren 100. Geburtstag feiern. Ihren Durchbruch erlangte die Autorin mit "Zwei Fremde im Zug".AUSZEICHNUNGEN & PREISEDer Lyriker Marcel Beyer wurde am vergangenen Wochenende mit dem Peter-Huchel-Preis 2021 ausgezeichnet.Die ausgezeichneten Buchhandlungen setzen sich kreativ und engagiert für die Leseförderung ein. dlfk ) - Patricia Highsmith zum 100. Geburtstag dlfk ) - Ein überraschter Voyeur: Statt ihn anzuzeigen, verliebt sich Jenny in Robert, der sie wie besessen beobachtet hat. Doch ihre Zuneigung verunsichert den Stalker. Wenig später wird Jennys Verlobter tot aufgefunden.