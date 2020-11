"Welt der Renaissance"

Donnerstag, 19. November 2020." ( Patricia Neal dlfk ) - Welche Rolle spielten Feuerwehren im Nationalsozialismus? Das untersucht ein Projekt der Universität Gießen und des Deutschen Feuerwehrmuseums. Es forschen nicht nur Fachhistoriker - mit ihnen erkunden auch Feuerwehrleute die eigene Geschichte. fk ) - Viermal jährlich erscheint die deutsche Lettre International mit der Wucht einer alten Idee: aktuell aufzuklären über die Realität hinter der Verlautbarung, über die Dunkelzonen unserer Informationen mit einer Fülle an Details, die die groben Fassaden des üblichen Nachrichtengeschäfts korrigieren. Alle Bereiche des kulturellen Geschehens, der Politik und der Wirtschaft werden von ungewohnten Positionen aus beleuchtet und reflektiert. Bernd Leukert sprach mit dem Gründer, Geschäftsführer und Chefredakteur Frank Berberich. 3sat-video ) - Kultur im Lockdown: Was sind einem Land seine Theater und Museen wert, wenn es sie zur Freizeitaktivität erklärt? "Kulturzeit extra" beschäftigt sich mit der Zukunft des Theaters und spricht darüber mit Theaterkritiker*innen sowie Macher*innen in der Berliner Volksbühne. Der Schriftsteller Simon Strauß ist Gesprächsgast in der Sendung. "Kulturzeit"-Gespräch mit dem Schriftsteller Simon Strauß ("Spielplan-Änderung! 30 Stücke, die das Theater heute braucht") über die Auswirkungen des Lockdowns auf das Theater. piqd ) - Mit Ihrem Mann flog und fuhr Gerda Ronschkowski um die Welt. Kaum einen Ort sahen sie nicht. Am Ende war das Ehepaar mehr unterwegs als daheim, in Maisach. Reisen war ihr Leben, Reisen war ihre Liebe. Was auch sonst, ohne Kinder, ohne Eltern, ohne Arbeit? Zu Hause war nur Maisach. faz ) - Gäste der AfD sollen im Bundestag Abgeordnete bedrängt haben. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier war betroffen. Der Vorfall soll nun ein Nachspiel haben. faz ) - Es hatte sich abgezeichnet: Die Freie Universität Berlin bewertet abermals die Dissertation von Familienministerin Franziska Giffey. Die SPD-Politikerin hatte bereits vorab erklärt, dass sie fortan auf ihren Doktortitel verzichten will.