Hölderlin würde es frieren

Montag, 9. November 2020." ( Heinz Erhardt BUCHHANDELNach dem gut überstandenen Lockdown steht für den Buchhandel das Weihnachtsgeschäft vor der Tür: Kann er das schaffen? Eine Einschätzung von Börsenvereins-Vorsteherin Karin Schmidt-Friderichs.Indie bookstores have been hit hard by Covid-19. But there is way out of this crisis: a community of readers that wants them to survive.How India's oldest bookstores fights against the pandemic.241 Romane hatten 800 Buchhändlerinnen und Buchhändler vorgeschlagen, fünf Titel waren zuletzt auf der Shortlist. In Köln wurde heute das Ergebnis bekanntgegeben.Bücher kaufen und ungelesen stapeln: Dafür gibt es im Japanischen das Wort "tsundoku". Doch ist der Begriff wertschätzend oder abwertend gemeint?Ever wanted to smell like a book? Powell's Books is now offering a book-scented unisex fragrance.VERLAGE1945 wurde der Rowohlt Verlag in Hamburg neu gegründet - und revolutionierte mit Zeitungsromanen und Taschenbüchern den deutschen Buchmarkt.AUSZEICHNUNGENAnna Stern gewinnt mit ihrem Roman "Das alles hier, jetzt" den Schweizer Buchpreis - durchaus eine Überraschung.Navid Kermani blickt in seiner Dankesrede zum Hölderlin-Preis mit dem großen Dichter auf unsere heutige Gesellschaft. Die ganze Rede im Wortlaut.Der Deutsche Lesepreis 2020 wurde verliehen. Das sind die ausgezeichneten Personen und Einrichtungen, die sich sich kreativ und empathisch für das Lesen engagieren.Tino Schlench gewinnt mit seinem Blog "Literaturpalast" den Buchblog-Award 2020. Im Interview spricht er über sein Verständnis von Literaturkritik.