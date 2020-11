Glück des Lesens

Freitag, 6. November 2020." ( Denzel Washington bm ) - Drei Neuerscheinungen des diesjährigen Friedenspreisträgers Amartya SenPolitiker und Initiativen in Frankreich fordern zum Boykott von Amazon auf und kündigen finanzielle Unterstützung für Buchhandlungen an.Im zweiten Lockdown in Frankreich gelten für den Einzelhandel bizarre Regeln, welche Güter entbehrlich sind und welche nicht. Bücher zählen zum "verbotenen Zeug" - und das stärkt nur Amazon.US indie booksellers are facing hard times. A look at the numbers and efforts to strengthen physical bookselling.Bookstores are social spots just as much as literary havens. If they disappear, communities suffer.Im Frühjahr hat die legendäre Buchhandlung "Strand Bookstore" am New Yorker Broadway 188 Mitarbeiter entlassen. Die Geschäftsführerin kämpft in der Presse für den unabhängigen Buchhandel und wird dabei erwischt, Amazon-Aktien zu kaufen.Bookshop.org arrives in the UK after its US success, offering an ethical and transparent platform for buying books that helps indie bookshops.Im Streit um die Mohammed-Karikaturen hat sich eine irre Logik etabliert, die die Schuld an Terrorakten denjenigen in die Schuhe schiebt, die Terroristen provozieren. Europa muss ein Zeichen dagegen setzten - ein Zeichen für die Meinungsfreiheit.Amartya Sen, der diesjährige Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels, über Freiheit, Gerechtigkeit und sein Verhältnis zu Deutschland.Die Verleihung des Prix Goncourt wird verschoben. Der wichtigste französische Literaturpreis soll erst vergeben werden, wenn Buchläden in Frankreich wieder öffnen dürfen.Heute wäre Robert Musil 140 Jahre alt geworden. Ein Porträt des großen modernen Schriftstellers.