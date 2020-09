Mythos Susan Sontag

------------------------------------." ( Juan Antonio Samaranch BUCHHANDELThalia hat im Rahmen einer "Kooperation" regierungsfreundliche Bücher über China in den Regalen.Kommentar zu Thalias zweifelhafter Bücher-Auswahl.Heute informieren die Organisatoren der Buchmesse darüber, wie die Sonderausgabe aussehen soll.Infos zur ARD-Buchmessennacht, zur Vergabe des Buchpreises und mehr.Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig im Interview über die Zukunft der Buchmesse.Gerstenberg-Geschäftsführerin Daniela Filthaut erklärt, wie der Verlag die Buchmesse in die Buchhandlungen holen will.Die 90. Feira do Livro fand in Lissabon trotz Corona-Krise statt. Im Mai wird Portugal Ehrengast auf der Leipziger Buchmesse sein.Die Autorinnen Daniela Emminger und Judith Nika Pfeifer erzählen von ihrer neuen Literatursendung "ÜBER:" für ein junges Publikum.Writer and activist Cory Doctorow takes a stand against Amazon's "Audible" by selling the audio version of his newest book via Kickstarter.Der Börsenblatt Young Excellence Award für ambitionierte Nachwuchskräfte geht 2020 in die siebte Runde faz€ ) - Ein Kindheitstraum wird wahr: Ich werde für eine Nacht im Buchladen eingeschlossen. Aber droht bei dem Lektüreangebot nicht eher ein Erwachsenentrauma? Ein Gastbeitrag.---> Werke von Ilija Trojanow bgl ) - "" Von Gregor Keuschnig<--- bestellen faz ) - Die zwei großen Herausforderungen dieser Epoche lassen sich auf zwei Begriffe bringen: Hoffnung und Vertrauen. Die Autoren Fred Luks und Rachel Botsman haben instruktive Bücher geschrieben, die sich als Programmschriften lesen lassen.