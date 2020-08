Macht kaputt, was euch kaputt macht

Freitag, 14. August 2020

227. Tag des Jahres oder der 737.653 Tag unserer Zeitrechnung



Kalenderblatt 14.08.1980

Die Werftarbeiterstreiks in Danzig beginnen

(dlfk-audio - 4:43 min) - von Doris Liebermann



13. August 2020

Die internationale Presseschau

(dlfk) - In den Kommentaren geht es um die andauernden Proteste in Belarus nach der Wahl vom Wochenende. Hauptthema in den Zeitungen im Ausland ist aber erneut die Nominierung der Senatorin Kamala Harris als künftige Vizepräsidentschaftskandidatin der US-Demokraten.



14. August 2020

Die Presseschau aus deutschen Zeitungen

(dlf) - In den Kommentaren geht es um das geplante Abkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie die Skepsis von SPD-Kanzlerkandidat Scholz hinsichtlich einer möglichen Koalition mit der Linken. Zentrales Thema sind allerdings die Pannen bei den Corona-Tests in Bayern.



Aus den Feuilletons

(dlfk-audio - 4:05 min) - durchgeblättert von Arno Orzessek



Zitat des Tages

"Humor ist die Medizin, die am wenigsten kostet und am leichtesten einzunehmen ist." (Giovanni Guareschi)



Hörfunk-Tipps

19:30 Uhr - Deutschlandfunkkultur -Literatur

Hölderlin-Resonanzen: Zeitgenössische Anklänge an einen Dichter



20:03 Uhr - Deutschlandfunkkultur - Wenn Abschied schön klingt

Dirigent Roland Kluttig verabschiedet sich aus Coburg



TV-Tipps

19:20 Uhr - Kaminer Inside: Schweiz Auf der Suche nach dem Heimatgefüh | 3sat



22:45 Uhr - Der Clou Spielfilm USA 1973 (The Sting) | BR Fernsehen



23:50 Uhr - Wim Wenders, Desperado Film von Eric Friedler und Andreas Frege | Das Erste

Wim Wenders zum 75.

(dlfk-audio - 4:01 min) - von Norbert Kuntze









Lakonisch Elegant

#95 Satire zur Meinungsfreiheit: Was würde Hegel sagen?

(dlfk) - Kabarettist Florian Schroeder trat auf einer Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen auf. Dort versuchte er, mit Hegels Dialektik die Anwesenden zu überzeugen. Was steckt dahinter? Der Kabarettist im Gespräch mit der Philosophin Dina Emundts.

<--- bestellen







Lesezeit

Julia Trompeter liest ire Erzählung "Ein schwarzes Meer"

(mdr) - "Mit den Sandalen an den großen Zehen baumelnd seinen Gedanken nachhängen - Erinnerungen an Reisen und fremde Orte, an Gerüche und Farben mischen sich in den Blick auf die Umgebung, kommen und gehen wie die Grübeleien über die blinden Flecken auf der inneren Landkarte. Julia Trompeter schreibt Gedichte und Prosa, spielerisch, verblüffend, voller Schreiblust und heimlicher Skepsis. Zuletzt erschien ihre literarische Erkundung "Frühling in Utrecht"." -Die Kulturprogramme der ARD haben 40 Autorinnen gebeten, eine Erzählung zum Thema "Reisen" für das ARD Radiofestival zu schreiben.





Nostalgie & Zorn

Manuel Vilas: "Die Reise nach Ordesa"

(dlfk) - Manuel Vilas' autobiografischer Roman über einen aus einfachen Verhältnissen stammenden Dichter und dessen Kindheit zur Franco-Zeit ist in Spanien zum Bestseller geworden. Dabei ist es ein Buch der Klage und der Wut, sprachlich aber betörend bildhaft. Von Katharina Döbler

<--- bestellen









Eine Villa in der Hauptrolle

Andreas Schäfer: "Das Gartenzimmer"

(dlfk) - Schäfer macht in seinem neuen Roman eine Villa zur Hauptfigur: Ein Neu-Berliner Ehepaar macht das baufällige Gebäude, Frühwerk eines großen Architekten, zu ihrem Projekt und wieder zu einer Perle. Aber das Haus hat eine dunkle Geschichte.



<--- bestellen











Lesart

Das Literaturmagazin

Neue (alte?) Männer braucht das Land

Der neue Roman "Artur Lanz"

(dlfk-audio - 11:47 min) - Gespräch mit Monika Maron

<--- bestellen



Buchkritik

"Elbwärts" von Thilo Krause

(dlfk-audio) - Rezensiert von Helmut Böttiger







Buchhandlung

Pelzner & Partner aus Nürnberg empfiehlt...

(dlfk-audio) - Gespräch mit Doris Müller-Höreth



William Boyle: "Eine wahre Freundin"

(dlfk) -Verwandtschaft und andere organisierte Verbrechen

Von Thomas Wörtche

<--- bestellen