Das, was man "umstritten" nennt

Hörfunk+TV-Tipps



Im Hörfunk

21:30 Uhr - Deutschlandfunkkultur - Das Feuerbach QuartettGroove auf 16 Saiten

22:03 Uhr - Deutschlandfunkkultur - Krimi-Hörspiel

Versteckspiel eines Serienmörders "Die vier Söhne des Dr. March2

Nach dem Roman von Brigitte Aubert



Im Fernsehen

19:20 Uhr - Kaminer Inside: Friedrichstadt-Palast 3sat

20:15 Uhr - zdf - Fernsehfilm

mit Iris Berben zum Siebzigsten

"Nicht tot zu kriegen " . Nach dem Roman "Ein Schlag ins Gesicht" von Franz Dobler

Starke Frauen, harte Zeiten

(faz) - Nina Grosses Thriller "Nicht tot zu kriegen" nach dem Roman "Ein Schlag ins Gesicht". Franz Dobler war beim Dreh dabei und hat genau hingesehen.

21:00 Uhr - Der Loser - Mein Zauberberg Film von Lutz Maurer | 3sat

22:45 Uhr - Die verborgene Festung Spielfilm Japan 1958 | arte

23:00 Uhr - Trumps Amerika Die fremd gewordene Supermacht | Das Erste



9. August 2020

Die Presseschau

(dlf) - Themen sind heute die Folgen der Explosion in Beirut, die Drohungen von US-Präsident Trump gegen den chinesischen Internet-Dienst TikTok, der Prozess um den Mord an Walter Lübcke und die verpflichtenden Corona-Tests für Reisende, die aus Risiko-Gebieten zurück nach Deutschland kommen.



10. August 2020

Die Presseschau aus deutschen Zeitungen

(dlf) - Themen sind die Überlegungen der SPD-Spitze, nach der Bundestagswahl womöglich ein Bündnis mit der Linkspartei und den Grünen einzugehen. Zudem werden die Präsidentenwahl in Belarus und die Geberkonferenz für den Libanon kommentiert



10. August 2020

Die internationale Presseschau

(dlf) - Mit Kommentaren zur Präsidentenwahl in Belarus und den Bemühungen um internationale Hilfe für den Libanon.



Lesezeit

Doris Dörries Erzählung "Die Heldin reist"



(mdr) -"Der Mythos der Heldenreise, Grundlage für unzählige Geschichten, geht so: Ein Mann bricht auf zu einer Abenteuerreise, riskiert den eigenen Tod, überwindet Hindernisse und kehrt als Held zurück. Aber was geschieht, wenn eine Frau reist? Doris Dörries Protagonistin fährt zu einem Filmfestival in die USA. Als vernünftige Frau versucht sie, unkalkulierbare Risiken zu vermeiden. Dennoch kann sie dem Abenteuer nicht ausweichen. Sie überlebt ein Unglück, die archetypische Figur der Mentorin gesellt sich zu ihr, sie wird mit einem ganz anderen Kampf konfrontiert. Wird sie als Heldin zurückkehren? - Die Kulturprogramme der ARD haben 40 Autorinnen gebeten, eine Erzählung zum Thema "Reisen" für das ARD Radiofestival zu schreiben."

"Hier wird ja auf Verdacht randaliert"

Claus Leggewie über "Cancel Culture"

(dlfk) - Mit Sorge beobachtet der Politologe Claus Leggewie, dass Kulturschaffende nach Kritik im Netz bei Veranstaltungen ausgeladen werden. Er wünscht sich mehr Mut und Einsatz für die Meinungsfreiheit, die er durch zunehmenden Druck bedroht sieht



Philosoph Philipp Hübl über den Umgang mit Dieter Nuhr

"Satire ist eine Art Peer Review für unsere Moral"

(dlfk) - Dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft vor Kritik einknickte und einen Beitrag des Kabarettisten Dieter Nuhr von ihrer Website löschte, hält unser Kommentator für ein falsches Signal. Das sei ein Erfolg für die "Shitstorm-Taktik ---> Hübls Bücher



Philosophie

Orte des Denkens

(dlfk) - Wie wirken Orte auf das Denken? Und prägen umgekehrt Denker Orte? Kann man Spuren von Denkereignissen oder etwa eine bestimmte Aura auch heute noch an Orten fühlen, die für die Philosophie wichtig waren? Wir begeben uns auch dieses Jahr wieder auf ganz physisch auf die Spuren der Philosophie und lassen uns vor Ort die Geschichten erzählen, die die Philosophie geprägt haben: Auf die athenische "Pnyx", die Wiege der Demokratie, zu Spinozas Wohnhaus in Rijnsburg, auf die Petersinsel in der Schweiz, wo Rousseau als einsamer Spaziergänger seinen Träumereien nachschweifte, und zum kleinen Ort Amorbach, Adornos Kindheitsidyll.



"Meine Kerze brennt an beiden Enden"

Die US-Dichterin Edna St. Vincent Millay

(dlfk) - Vor 100 Jahren war sie berühmt, Millionen kannten ihre Verse auswendig - vor 70 Jahren, als sie einsam starb, war sie vollkommen vergessen. Hochhäuser seien die eine Attraktion der USA, meinte Thomas Hardy, die andere heiße Edna St. Vincent Millay.

Von Manuela Reichart



Terror, Propaganda und Illusione

Jung H. Pak: "Kim Jong-un

(dlfk) - Die faktensatte Biografie des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un führt ins Machtzentrum in Pjöngjang. Die CIA-Analystin Jung H. Pak zeigt die Schwächen des westlichen Blicks auf den nordkoreanischen Diktator, der gern als "Riesenbaby" verspottet wird.



Instagram-Poesie

Wie junge Menschen an Lyrik herangeführt werden

(dlfk) - Unter Hashtags wie #PoetsOfInstagram oder #InstaPoetry posten Menschen überall auf der Welt kurze Texte - oft verknüpft mit einem Bild. Ein Trend, der schon längst die Virtualität verlassen hat, wie der Verleger Jo Frank berichtet.