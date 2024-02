Radiotipps für Dienstag, d

en

13.2.24

ausgewählt von Henry Kozok



Werke von Leonard Bernstein und Dmitri Schostakowitsch(aufgenommen am 24. Jänner im Großen Musikvereinssaal Wien in 5.1 Surround Sound)Arve Henriksen zählt zu den originellsten Stimmen des europäischen Jazz - Ende Januar erschien sein neues Album im Duo mit dem holländischen Pianisten Harmen Fraanje - Kammerminiaturen zwischen Schlafen und Wachen, mittels Elektronik diskret in den Hallraum geöffnet. Mit Niklas WandtFeature von Christian Blees. (WDR 2015)Heute mit Musik von Lilblackkids, Yoni Mayraz, Killer Mike, AzudemSK, Four Tet, K.I.Z., Web Web & Max Herre, Can, Little Simz, Adam F, Bob James und Galcher Lustwerk.Kulturkritik meets KonfrontationstherapieVon Friedrich Müller, Lili Ruge, Maximilian Sippenauer und Tobias StosiekDie musikalische Revolution der MusikelektronikVon Reinhold FriedlNiemand verkörpert in Deutschland den Typus des Schriftsteller-Verlegers so sehr wie Michael Krüger.Im Dezember wurde der langjährige Leiter des Hanser Verlages 80 Jahre alt."In der Bibel sind alle Romane enthalten", sagt er, der so viele Bücher gelesen hat.