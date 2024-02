In dieser Ausgabe geht es um Neues und Aktuelles von Yard Act, Revolverheld, Edgär, The Jesus And Mary Chain, The Dandy Warhols, Ride, Philip Sayce, Johnny Marr, Cage The Elephant, Nothing More, P.O.D., Green Day, Royal Blood, Älteres von Toy Dolls, außerdem eindringliche und verschärfte Konzert-/Tourneehinweise/Veranstaltungshinweise für Nothing More.