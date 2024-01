Heute in Radio+TV

Die Radiotipps für den 22.1.2024

01:05 Uhr - Deutschlandfunk Kultur Tonart Klassik

Moderation: Elisabeth Hahn

Das "Instrument des Jahres 2024" ist die Tuba. Ihre Klang- und Spielmöglichkeiten sind nämlich viel größer als allgemein angenommen. Die Tuba als Solo- und Kammermusikinstrument erklingt in der ersten Stunde der Tonart Klassik. Der tschechische Komponist Josef Suk (1874-1935) rückt in den Fokus der zweiten Stunde: Der Schwiegersohn von Antonín Dvorák hätte in diesem Monat seinen 150. Geburtstag gefeiert. Außerdem werden neue Klassikalben aus dem Januar vorgestellt, darunter Musik von Bach für Mandoline und das Debüt-Album der Sopranistin Eva Zalenga, die 2023 den Deutschen Musikwettbewerb gewonnen hat.



19:00 Uhr HR 2 Hörbar

ina und der portugiesische Shakespeare

Wenn sich eine der modernsten Fado-Künstlerinnen mit dem Renaissance-Dichter Luís Vaz de Camões befasst, dann verspricht das ein besonderer Mix zu werden.



19:05 Uhr SWR2 Tandem

Auf lustige Art traurig - Musiker Andreas Dorau wird 60

Mit Bernd Lechler



19:30 Uhr Ö1 On Stage

Festival "Fritz Pauer - From the Past into the Future" im Oktober 2023 im Wiener Porgy & Bess

Festivalklänge in memoriam Fritz Pauer.



19:30 Uhr Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen. Feature

"Kurort im Klimawandel" Globale Herausforderungen in kommunalen Niederungen

Von Rosemarie Bölts



20:00 Uhr HR 2 Konzertsaal

Das Vilnius Quartett und der Pianist Vestards Shimkus in Vilnius

Vilnius Quartett; Vestards Shimkus, Klavier

Krzysztof Penderecki (1933-2020): 3. Streichquartett

Franz Schubert : Streichquartett a-Moll D 804 "Rosamunde"

Mieczysław Weinberg (1919-1996): Klavierquintett op. 18

(Aufnahme vom 4. Oktober 2023 aus der Litauischen Nationalphilharmonie)



20:00 Uhr NDRKultur Das Konzert

Norddeutsche Philharmonie Rostock

Erkki-Sven Tüür: "Ardor", Konzert für Marimba und Orchester

Sergej Rachmaninow: Sinfonie Nr. 2 e-Moll op. 27

Johannes Fischer, Marimbaphon

Norddeutsche Philharmonie Rostock

Leitung: Alexander Merzyn

Aufzeichnung vom 05.11.2023 im Großen Haus in Rostock



20:03 Uhr Deutschlandfunk Kultur In Concert

Funkhauskonzert: Jens Thomas: Neil Young Collage

Live aus Raum Dresden von Deutschlandfunk Kultur



20:04 Uhr WDR 3 Konzert

Hörfest Detmold 2021 "einsam … verbunden"

Werke von Sebastiani, Seither, Hosokawa, Saunders, Mittmann

Ensemble Horizonte, Leitung: Jörg-Peter Mittmann

Aufnahme aus der Kulturfabrik Hangar 21

20:05 Uhr SWR2 Abendkonzert



20:05 Uhr Bayern2 Hörspiel

"Die Welt von hinten wie von vorne" von Felicia Zeller

Komposition: Peter Harsch Regie: Leonhard Koppelmann BR 2014



21:05 Uhr Deutschlandfunk Musik-Panorama

Neue Deutschlandfunk-Produktionen

"Phantasy in blue" Werke von Antonio Vivaldi, Peter Tschaikowsky, George Gershwin und anderen

Alban Gerhardt, Violoncello; Alliage Quintett

Aufnahmen vom Mai 2022

22:04 Uhr WDR 3 Jazz



22:30 Uhr HR 2 Jazz Now

Der "King of Swing" - Benny Goodman

Seine Erfolge mit kleinen Formationen und einer der populärsten Orchester der Big-Band-Ära machten ihn zum "King of Swing". "Er war die populärste Figur des Jazz, die ein Publikum jenseits des Jazz erreicht hat. Er war die Beatles seiner Zeit." (George Wein). Mit Karsten Mützelfeldt



23:03 Uhr WDR 3 open: World

Deutsch-Französischer Tag mit Bretonischem Folk, Raï & Soukous

Zum Deutsch-Französischen Tag am 22. Januar feiert WDR 3 open: World Musik aus Frankreich und die Freundschaft zwischen Musiker:innen aus Deutschland und Frankreich, mit Bands wie Tri Yann, Toi et Moi, Acid Arab, Kolinga u.v.m. Mit Antje Hollunder



23:03 Uhr Ö1 Zeit-Ton

2023 revisited. Klimawandel und Zither: Martin Mallaun im Porträt

Die biologische und musikalische Welt des Martin Mallaun



23:05 Uhr Bayern2 Nachtmix

Voices from planet LOVE: Im Clubland

Mit Judith Schnaubelt



23:30 Uhr NDRKultur Round Midnight

Der Posaunist James Louis "J. J." Johnson

