Neue Perspektiven auf Kriegsgeschichte

Militärhistoriker Bernhard R. Kroener im Gespräch

(dlfk - audio) - Als Student trifft er den Franzosen, der seinen Onkel 1944 erschossen hat. Die Wechselwirkung zwischen Krieg und Gesellschaft erforscht Bernhard Kroener als Historiker. 1997 übernimmt er den ersten und noch heute einzigen Lehrstuhl für Militärgeschichte im Nachkriegsdeutschland.



Books at Berlinale 2024

Zehn Bücher hoffen auf Film-Karriere

(bb) - Knapp 100 Einreichungen aus über 30 Ländern gab es für Books at Berlinale 2024. Zehn internationale Bücher wurden nun für den Pitch ausgewählt. Das teilte die Frankfurter Buchmesse mit.



Entwurf für Bafög-Novelle

Tausend Euro zum Start ins Studium

Das Bafög soll novelliert werden. Ein Entwurf sieht mehr Flexibilität und Förderung vor. Das Studentenwerk spricht dennoch von einer "herben Enttäuschung" (faz).



Kinderbuch

"Sieben Tage Mo" : Will er seines Bruders Hüter sein?

(faz) - Karl möchte auch etwas von der Aufmerksamkeit, die seinem Bruder zuteilwird: In seinem Kinderbuch "Sieben Tage Mo" erzählt Oliver Scherz von einem ungleichen Zwillingspaar.



Die Sache mit der Ewigkeit

Nikola Huppertz' neuer Roman

(faz) - Küssen kann helfen, Huskykraulen auch: Nikola Huppertz' kluger Roman "Fürs Leben zu lang" ist so stilsicher und amüsant wie anrührend und tröstlich.



Neues Kinderbuch

Pferde sind die besten Reporter

(faz) - Jean-Claude Mourlevat schickt ein Schwein und einen Igel auf die Suche nach einer Häsin, die an Einsamkeit leidet. Tiere mit Menschensorgen - geht das gut?



Ihre Sympathien sind klar verteilt

Juli Zeh und Michel Houellebecq

haben den Aufstand der Bauern vorausgesagt.

(nzz) - In Deutschland protestieren die Bauern. Zwei Romane erzählten in den letzten Jahren vom existenziellen Kampf der Landwirte, die von Politikern und Städtern belächelt oder verachtet werden.

Romane über die eigenen Eltern

Der Mutter eine Stimme geben

(taz) - Romane über die eigene Mutter boomen derzeit. Doch was gibt man von ihr preis, und wie schützt man sie? Diese Fragen treiben viele Autoren um.



Treffen der Rechtsextremen

"Das war nicht abgesprochen"

(faz) - Der Verein Deutsche Sprache will über den Ausschluss seines Mitglieds Silke Schröder entscheiden, die im November 2023 ebenfalls an dem Treffen der Rechtsextremen in Potsdam teilgenommen hatte.

Konzeptualismus Nachruf

Russischer Dichter Lew Rubinstein ist tot

(zeit) - Er gehörte zu den kritischen Stimmen unter russischen Intellektuellen. Nun verstarb Lew Rubinstein im Altern von 76 Jahren, nachdem er von einem Auto angefahren wurde.