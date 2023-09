Die Radiotipps für Donnerstag, den 21.9.2023

ausgewählt von Henry Kozok

TV-Tipps

Werke von John CageTrio Boulanger; Sebastian Manz (Klarinette)Von Niklas WandtMagaletti spielt. Und spielt. Und spielt. Solo, in unzähligen Kollaborationen, aber auch lange währenden Projekten wie dem Duo TOMAGA oder der Band Vanishing Twin. Mal auf "klassischen", mal auf Keramik Drum-Kits. Und auch mal mit KontaktmikrofonenMit Musik u. a. von Detroit's Filthiest, Tommy The Cat und James Blake.Ihr Lieben - der Sommer ist vorbei, da gibt's kein Vertun. Aber wofür gibt's denn Radio? Wir sind für Euch da und helfen mit einem Kaleidoskop an musikalischen Farben. Denn viele Platten sind bei unserem Autoren aufgelaufen und die sind nicht nur viele, sondern auch vielfältigst. Ihr lauscht JJ Whitefield, Erkin Koray, Nagat, Del Tha Funkee Homosapien u. v. a.Regie: Katarina Eckold, Markus Schäfer, Lara-Joy Bues und Markus SchmansTon und Technik: Alexander Brennecke, Philipp AdelmannDramaturgie: Julia Gabel und Johann Mittmann Deutschlandfunk Kultur 2021Vom Ursprung der Musik in der Natur- Nord bei Nordwest - Der Andy von nebenan 2022 | Das Erste - Inside the Game - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty | hr - La belle saison - Eine Sommerliebe Spielfilm 2015 | rbb