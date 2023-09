Politische Fragen möchte diese Sendung lieber nicht beantworten. Es geht hier schlicht um Musik bzw. um die Redewendung "middle of the road". In den 60er- und 70er-Jahren war MOR ein gängiges Radioformat, das für moderate Klänge stand, oft versehen mit mehrstimmigen Harmonien und leichten, orchestralen Arrangements. Also durchweg gemäßigt und ganz ohne Überraschungen?! Nach zwei Programmstunden wissen wir mehr. Nur so viel sei jetzt schon verraten: Unterwegs treffen wir auf Sonny & The Sunsets, Die Regierung und Diners.