Die Radiotipps für Montag, den 4.9.2023

ausgewählt von Henry Kozok

Vox clamantis; Leitung: Jaan-Eik TulveWerke von Pärt, Guillaume de Machaut,Helena Tulve Gloria(Konzert vom 9. Juli 2023 im Dom St. Marien, Havelberg)Aki Takase, Louis Sclavis, Vincent CourtoisNaissam Jalal "Healing Rituals"Daniel Erdmann 6Tet "Thérapie de Couple"Aufzeichnungen vom 09.06.2023Werke von Mozart, Bartholdy, Widor, LigetiKit Armstrong, Klais-Seifert-OrgelAufnahme vom 27.6.2023 aus der Augustinerkirche in WürzburgVon Nicolas MorgenrothPost-COVID ist ein Rätsel. Dabei ist schon lange ein ähnliches Krankheitsbild bekannt:das Chronische Fatigue-Syndrom (ME/CFS). Warum wissen wir so wenig darüber?Komposition: Ulrike Haage Bearbeitung und Regie: Martin Heindel BR 2020

TV-Tipps

"Wow. Is it really you?" "No. Not yet." "Wow." "It's ok."Eine kurze, wenig inhaltliche, aber dennoch prägende Unterhaltung, die ich mit dem britischen MusikerRobert Plant in einem kleinen Pub im Städtchen St. Davids im Süden von Wales führen konnte.Gábor Paál im Gespräch mit Hans-Ulrich Wagner, Leibniz-Institut für MedienforschungIn dieser Ausgabe geht es um Neues und Aktuelles von Ash, Saint Chaos, Royal Tusk, Hot Milk, Atreyu, Ben Granfelt, Rival Sons, Spunsugar, The Allah-Las, Teenage Fanclub, The Hives, Corey Taylor und Älteres von Royal Republic und Billy Idol.- Die Recherche: Inside Aldi | NDR - Sun Children Spielfilm Iran 2020 (Khorshid) | MDR - Schmidteinander Mit Schmidt & Feuerstein | WDR