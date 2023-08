Buchkritik

"Haus aus Stein" von Novuyo Rosa Tshuma

(dlfk-audio) - rezensiert von Sonja Hartl

<---- bestellen



















Lesart

Das Literaturmagazin

(dlfk-audio) - Moderation: Miriam Zeh

<--- bestellen



Teil II (Teil I siehe den Medienticker vom 28.8.)

Schullektüren - in Deutschland und anderswo

(dlfk-audio) - Gesprächsrund mit Vladimir Balzer, Kim Kindermann, Sandra Pfister und Christiane Kaess

<--- bestellen









Gregor Keuschnig über

Richard Fords "Valentinstag"

(bgl) - Da ist er also wieder: Frank Bascombe. Inzwischen 74 Jahre, sechs Jahre älter als bei den Erzählungen von Frank, die allerdings 2012 spielten, während der Hauptteil des neuen Romans Valentinstag 2019/2020 spielt. So ganz stimmt da was nicht (oder ich habe falsch gerechnet

<--- bestellen















Bov Bjergs neuer Roman

(dlfk-audio) - "Der Vorweiner"

<--- bestellen























Als im "Bataclan" geschossen wird,

legt sich ein 120-Kilo-Mann schützend vor eine junge Unbekannte

(nzz) - Der französische Schriftsteller Emmanuel Carrère hat den Prozess gegen die Bataclan-Attentäter während zehn Monaten verfolgt. Sein Buch "V13" gibt Zeugnis von grosser Menschlichkeit im Angesicht grösster Unmenschlichkeit.

<--- bestellen

















Es gibt eine Verschwörungsmentalität

(faz) - Julia Ebner erklärt, warum sich so viele Menschen radikalisieren

<--- bestellen



Deutscher Buchpreis 2023

Das sind die 20 nominierten Romane

(bb) - Die Longlist für den Deutschen Buchpreis 2023 steht fest: 20 Romane hat die Jury nominiert. Die Auswahl sei erneut der Beweis dafür, "dass die deutschsprachige Gegenwartsliteratur voller Überraschungen ist", so die Juryvorsitzende Katharina Teutsch.

<--- bestellen