Die Radiotipps für Freitag, den 18.8.2023

Les Siècles, Dirigent: François-Xavier Roth; Alexander Melnikov, Klavier.Werke von György Ligeti und Wolfgang Amadeus Mozart(aufgenommen am 2. August im Mozarteum Salzburg)"Unprominent preisgekürt und doch überzeugend" Spencer Mackenzie & Band (CAN)Aufnahme vom 27.5.2023 in Schöppingen

Musiktipp II

22:05 Uhr Deutschlandfunk Milestones

Hermeto Pascoal: Zabumbê-Bum-Á (1979) / Lagoa Da Canoa, Município De Arapiraca (1984) / Brasil Universo (1986) Mit Karl Lippegaus

TV-Tipps

Von Jürgen SchwabWoche 7: Familie "Die 13. Fee" Oder: Was Mon Chéri meiner Mutter wirklich bedeutetEin Radiostück von Hofmann&LindholmRegie: Hannah Hofmann und Sven Lindholm Produktion: Deutschlandfunk/WDR/NDR 2019Laura Lee hat schon in ihrer Jugend in diversen Schulbands gespielt. Vermutlich war damals noch nicht abzusehen, dass sie nach einem Umzug nach Berlin tatsächlich Musikerin werden sollte. Zunächst bekannt wurde sie zusammen mit Andreya Casablanca unter dem Namen Gurr. Mittlerweile ist sie allerdings mit ihrem Soloprojekt Laura Lee & The Jettes unterwegs, mit dem sie 2021 das von Max Rieger (Die Nerven) produzierte Debütalbum "Wasteland" veröffentlicht hat.Komposition und Realisation: Saam Schlamminger BR/intermedium rec. 2010"Wespennest" Der Sommer Recap bei The Good Nightz geht weiter. Im Urlaub ist einfach Einiges liegen geblieben.Heute sind Tracks von Kiefer, DJ Koze, Grossstadtgeflüster, Jessy Lanza oder Lyvid in der Sendung.Von Friederike Kenneweg- Arcadia Deutschland/Belgien/Niederlande/Frankreich 2023 | ONE - Zwischen uns Fernsehfilm Deutschland 2017 | arte - Halligleben in der Klimakrise Oland im Wettlauf mit dem Meeresspiegel | NDR Fernsehen- Sorry We Missed You Spielfilm Belgien /Frankreich/Großbritannien 2019 (Sorry We Missed You) | 3sat