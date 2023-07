(dlfk-audio) - Seit über zweieinhalb Jahren sitzt Mariam Clarens Mutter im Iran im Gefängnis. Mit konstruierten Vorwürfen bastelte das Mullah-Regime ein hartes Urteil gegen sie. Ihre Mutter sei ungebrochen, sagt die Aktivistin. Und Beschwichtigungspolitik der falsche Weg.<--- bestellen faz ) - Seit drei Jahren ist Jan Marsalek auf der Flucht. Nun meldet sich der mutmaßliche Haupttäter im Wirecard-Prozess - und schon geht es vor Gericht zur Sache. nzz ) - Musiker-Koryphäen wie Martin Tingvall, Danilo Perez und Kenny Garrett zeigen am St. Moritzer Festival da Jazz, wie man Entertainment mit musikalischer Bravour verbinden kann. radio ) - Diese Compilation ist "dem Köder gewidmet" und das braucht es auch, wenn es ums Fischen geht. Das weiß sogar ich. Folgende vorzügliche Köder hat Lucky für euch ausgelegt: Irène Schweizer, Alchemic Trio, Alessandro Alessandroni, David Rothenberg und James Emery Septet. Tolles Foto! radio ) - Der Kameramann Thomas Plenert drehte mit allen großen Regisseurinnen und Regisseuren der DDR. Aber eigentlich haben sie mit ihm gearbeitet. Von Matthias Dell faz ) - Harald Schmidt hat schon Witze über elf Bundesregierungen gemacht. Bei der Ampelkoalition denkt er an eine Mischung aus Freiluftoperette und Tom-Cruise-Streifen. faz ) - Trotz hoher Gesundheitsausgaben gehört Deutschland bei der Lebenserwartung zu den Schlusslichtern in Westeuropa. Die Bewältigung der Folgen der Alterung der Gesellschaft macht das nicht einfacher. Ein Gastbeitrag von Sebastian Klüsener und Domantas Jasilionis bgl ) - Die Verkäuferin verwechselte zunächst "Buchstütze" mit "Lesezeichen". Und dann: "Schauen Sie sich mal um ... von Gregor Keuschnig. zeit ) - jeder hat so seine Klima-Ausreden. Wir schauen auf die populärsten: Wo helfen sie uns und wo nicht mehr? Von Bernd Ulrich