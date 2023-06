Interview mit Jens Balzer über die 90er

"Die Spanne zwischen Euphorie und Tragödie war doch sehr kurz"

(mono) - Retromania, Political Correctness, der Kampf gegen Klimawandel - die 90er gaben den Ton für unsere Gegenwart vor. Doch weil es vor allem um individuelle Freiheit ging, waren sie auch ein Jahrzehnt der verpassten Chancen



Annette Peacock, die große Sporadische.

Zum Komponieren musste Paul Bley sie überreden;

(dlfk) - die Öffentlichkeit suchte sie nur sehr selten. - Sie arbeitet vorzugsweise für sich und lieber im Hintergrund, weshalb sich ihr Name auch eher auf den Rück- oder Innenseiten von Albumcovern findet - in Klammern. Steht der Name Annette Peacock vorne drauf, kann man extravagante Musik erwarten. Verheiratet mit Gary Peacock, befreundet mit Albert Ayler und Paul Bley, verehrt von David Bowie schuf die eigensinnige Autodidaktin eigensinnige Klangräume - unbekümmert um Genregrenzen.



Rainald Grebe im Interview

"Draufhauen war lustig, aber es ist mir abhandengekommen"

(tgsp) - Vom Oberindianer zum Oberförster. Ende Juli lädt der Künstler, der 2021 eine schwere Erkrankung öffentlich machte, zum Konzertspektakel "Halleluja Berlin" in die Waldbühne. Die Show wird eine Herausforderung.



Interview

Jürgen Habermas: "Es gibt keine unbeweglichen Identitäten"

(phillomag) - Der bekannteste lebende Vertreter der Kritischen Theorie ist eine der einflussreichsten intellektuellen Stimmen der Gegenwart. Im Interview erinnert sich Jürgen Habermas an Theodor W. Adorno - und spricht über die großen Themen unserer Zeit: Coronakrise, Rechtsruck, Identitätspolitik und die Zukunft Europas.



Finalisten für

Hörspielpreis der Kriegsblinden stehen fest

(dlfk) - Künstliche Intelligenz in der Kita, eine russische Stadt im Kaukasus und eine katholische Kindheit in den 60er Jahren - davon handeln die drei Radio-Produktionen, die für den Hörspielpreis der Kriegsblinden nominiert sind. Die Film- und Medienstiftung NRW gab die diesjährigen Finalisten bekannt. Der Preis für Radiokunst wird von der Stiftung und dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband getragen. Vergeben wird die Auszeichnung im August im Deutschlandfunk in Köln.



Musiktipps

TheWire: Unlimited Editions - Trost Records

(radio) - Zu seinem Unlimited Editions-Profil von Trost Records in The Wire 473 wählt Phil Freeman Tracks aus der Klangwelt des österreichischen Labels aus. Musik von u.a. Peter Brötzmann, Scrooge, Hermann Nitsch, Mats Gustafsson, Akira Sakata + Johan Berthling + Paal Nilssen-Love..





Science Fiction-Expertin

Isabella Hermann im Gespräch

"Science Fiction ist politisch"

(dlfk-audio) - Seit ersten Star-Trek-Erfahrungen auf dem Fernseher ihrer Großmutter schlägt Isabella Hermanns Herz für Science Fiction. Jetzt hat die promovierte Politikwissenschaftlerin ein Buch über das Genre geschrieben. Ihr Wunsch: mehr positive Utopien!

TV

3sat-Kulturzeit

Die Themen der Sendung:

+ "Die Geschichte der Zärtlichkeit" - Gespräch mit Johannes Kleinbeck

Wann ist Sex freiwillig und wann handelt es sich um Vergewaltigung? Was ist moralisch zweifelhaft, aber nicht strafrechtlich relevant? Diese Fragen werden durch den Till-Lindemann-Skandal wieder medial diskutiert. Und auch auf EU-Ebene. Die Kommission hat vor kurzem einen Gesetzesvorschlag vorgestellt, in dem Vergewaltigung mithilfe des Prinzips "Nur Ja heißt Ja" definiert werden sollte. Schon im Zeitalter der Aufklärung haben die Philosophen begonnen, Sex neu zu denken. Keine triste Pflichterfüllung, wie sie im Eherecht gefordert war, soll Sex mehr sein, sondern ein "zärtliches" Verführungsspiel. Der Autor Johannes Kleinbeck hat "Die Geschichte der Zärtlichkeit" nun neu geschrieben. Wir sprechen mit ihm.

+ Tilo Wesche und "Die Rechte der Natur"

Der Mensch ist egoistisch und strebt nach Gewinn. Das Grundproblem: Die Menschheit betrachtet die Natur als Ressource, die sie nach Belieben ausbeuten und zerstören kann. Wie können wir die Natur davor retten? Der Philosoph Tilo Wesche hat eine revolutionäre Idee: Er will Tiere und Landstriche zu eigenen Rechtssubjekten machen. Wesche veröffentlichte dazu nun ein Grundlagenwerk: "Die Rechte der Natur". Damit soll der richtige Umgang mit unserem Planeten auch rechtsphilosophisch garantiert werden. Neben bereits erfolgten Gesetzesänderungen in Ecuador, Neuseeland, Bolivien oder den USA gibt es weltweit derzeit an die 200 Initiativen, Ökosysteme zu Rechtssubjekten zu erheben. Wir haben mit Tilo Wesche den Nationalpark Wattenmeer besucht. Diesem Ökosystem will man im benachbarten Holland ein eigenes Naturrecht verleihen.

Eiszeit - russische Museen in der Isolation

<--- bestellen





+ Russland danach

Nach dem versuchten Aufstand der Wagner-Söldner dürfte die Repression kritischer Stimmen in Russland noch weiter zunehmen. Doch nicht nur das zeitgenössische Kunstschaffen ist von der politischen Unterdrückung geprägt, auch die Museen sind in eine internationale Isolation geraten. Das spürt auch das Moskauer Kunstzentrum GES-2. Erbaut von dem internationalen Stararchitekten Renzo Piano, ist das Museum als kultureller Treffpunkt mit weltweiter Ausstrahlung konzipiert. Doch diesen ehrgeizigen Plänen versetzt der russische Feldzug gegen die Ukraine ein plötzliches Ende. Westeuropäische Kurator*innen verlassen das Kunstzentrum ebenso wie ausländische Künstler*innen.

+ Malende Insekten

Die britisch-südafrikanische Künstlerin Alexandra Daisy Ginsberg hat sich gefragt, wie ein Garten aussehen würde, wenn ihn bestäubende Insekten gestalten würden. Ginsberg zog einen Computeralgorithmus zu Hilfe, ließ ansonsten den Insekten freie Hand. Zu besichtigen, von Menschen und Insekten, lässt sich die Installation jetzt im Museum für Naturkunde in Berlin.

+ Der Rapper Mal Elévé

Mal Elévé will mit seinen Songs nicht die Herzen berühren - er will, dass sich etwas ändert. Und so haut er knallharte politische Messages raus. Klimakrise, Rassismus, Seenotrettung - er mischt sich überall ein, wo es für ihn nicht passt. Aktuell tourt er durch Deutschland.