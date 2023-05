Heute in Radio+TV

Die Radiotipps für Montag, den 2.5.2023

TV-Tipps für den Abend



20:15 Uhr - Steirerblut Fernsehfilm Österreich 2013 |

20:15 Uhr - Unter Deutschen - Zwangsarbeit im NS-Staat |

22:55 Uhr - Wanted - Der gefährlichste Waffenhändler der Welt |

22:55 Uhr

Die Entscheidung - Samuel Friedman: Jude ohne Gott

Lisa Batiashvili, Violine; François Leleux, OboeThierry Escaich, Orgel; Leitung: Andrés Orozco-EstradaWerke von Bach, Thierry Escaich, Brahms(Aufnahmen vom 12. und 13. Januar 2017 aus dem Großen Saal)Werke von Ödön Pártos, Samuel Adler, Noah Bendix-BalgleyNoah Bendix-Balgley, Violine; Amihai Grosz, ViolaMitglieder der Berliner PhilharmonikerAufzeichnung vom 22.04.2023Aufnahmen vom 3. und 4.6.2022 bei INNtöne Tasten, Diersbach, ÖsterreichAm Mikrofon: Michael RüsenbergDas Klangforum Wien unter Johannes Kalitzke mit Chaya Czernowins "The Fabrication of Light"Bearbeitung und Regie: Edmund SteinbergerTon und Technik: Heinz Sommerfeld, Michaela Sack Produktion: BR 1965Studiogäste: Julia Heimerdinger, MusikwissenschaftlerinLeopold Hurt, Komponist und ZitherspielerDirk Wieschollek, MusikjournalistModeration: Martina Seeber und Leonie ReinekeFolge 17 + Folge 18: Bin ich du, wenn ich ich bin?Von Sagal FarahVon Egbert HillerAm Tag nach dem Tag der Arbeit, an dem die Arbeit gefeiert wird, fragen wir:Wer arbeitet im Pop und wer verdient das Geld? Wer verdient, wenn wir keinen Unterschied mehr erkennen zwischen KI und "human music"? (Womit) Haben wir das verdient? Mit Klaus Walter