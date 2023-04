Die Radiotipps für Montag, den 24.4.2023

20:15 Uhr - Baader Spielfilm Deutschland 2002 | - Baader Spielfilm Deutschland 2002 | ONE

22:50 Uhr - Der Hitler-Fake |

- Der Hitler-Fake | Das Erste 22:35 Uhr - Jack Lemmon Nobody's perfect | - Jack Lemmon Nobody's perfect | arte





Mit Bernd Lechler1954 nahm der Altmeister der Jazzvioline Joe Venuti sein Comeback in Angriff.Sein Partner war der Gitarrist Tony Romano, der bei dieser Produktion die Gitarre von Venutis Partneraus den 20er Jahren, Eddie Lang, spielen durfte. Mit Götz Alsmann"Komponist" greift als Berufsbezeichnung für Marco Stroppa viel zu kurz.Neben der Musik hat sich der Italiener auch mit Kognitiver Psychologie, Informatik undKünstlicher Intelligenz beschäftigt und einen Kompositions- und Computermusikkurs gegründet.Ying Wang beim Ultraschall Festival BerlinHeute mit dabei: Aza Lineage ("Kingston To Cali"), Micah Shemaiah ("Jamaica Jamaica"), Orthan Core ("Jungle Treatment"), Morgan Heritage ("The Homeland") und Mark Wonder ("Reflections Of The Dragon Slayer") sowie Singles von Inna De Yard, Bay-C & Tribal Kush, Lutan Fyah & Perfect GIddimani, Buju Banton & Snoop Dogg, Denham Smith & K-Jah Sound, Khalia & Silly Walks und Subatomic Sound System & Don Husky.Komposition: Stefan Scheib Regie: Katharina Bihler und Annedore BauerDKultur/Studio für Elektroakustische Musik der Akademie der Künste Berlin/Liquid Penguin Ensemble 2022Also steht euch möglicherweise auch der eine oder andere Ausflug in die wilden 60er bevor.Möglicherweise aber auch nicht.Dafür: Isola, Dawn Richard, Yaeji, Frau Kraushaar, Sudan Archives, Sabrina Bellaouel, Gina Birch, Mieke Miami, Erykah Badu, Anja Schneider, Yaya Bey, Paula Clarke, Melonyx, Ranking Ann, Meshell Ndegeocello, Lady Wray und weitere Garant*innen der Guten Laune. Sowie ein paar tote Männer, möglicherweise.Die argentinische, in Frankreich lebende, Sängerin, Songwriterin und Multiinstrumentalistin Natalia Doco hat eine sirenenhafte Stimme,ihre Musik zwischen Folk und Latinpop eine spirituelle, traumhafte Ebene.Docos größte Inspirationsquelle sei die Natur, sagt sie.Ein Ort, der sie auch aus einer Schreibblockade rettete. Mit Anna-Bianca Krause