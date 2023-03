Die Radiotipps für Mittwoch den 8.3.2023

Drei Performerinnen im Porträt: Maja Ratkje (Norwegen), Franziska Baumann (Schweiz) und Audrey Chen (China/Taiwan).Cologne Mozart Players; Aufnahme aus dem Kölner FunkhausMusikalische Ambivalenz ist typisch für das Schaffen der New Yorker Gitarristin und Komponistin Mary Halvorson. Bei ihr fließen Avantgardejazz, Indierock und Folk zusammen, mal organisch, mal sehr widerborstig. Mit Niklas Wandt"Immer wenn es Konflikte gibt, sind die Frauen diejenigen, die am meisten leiden", sagt Oumou Sangaré, eine der berühmtesten Sängerinnen Malis. "Trotzdem gehen sie mit Stöcken und Steinen auf die Straße, um zu protestieren." Mit Babette MichelPapa Zettpunkt (links im Bild) heuerte mit 18 Jahren als Schiffsjunge an. Ab März 1956 ging es von Hamburg aus auf große Fahrt nach Kuba, Florida und Kanada. Für 48 Arbeitsstunden pro Woche bekam er monatlich 57 Deutsche Mark, dazu freie Kost und Logis - und erlebte unbezahlbare Abenteuer. So weit, so gut.Übersetzung aus dem Koreanischen: Ki-Hyang LeeBearbeitung und Regie: Eva Solloch NDR 2023, URSENDUNGVon Nina PolascheggAm Internationalen Frauentag gibt es (ganz kreativ) eine Stunde Musik von Frauen über z. B. Zahnbürsten, Luzern, Flüsse, Filmstudent*innen und anderen Themen. Ein Film über Poly Styrene (X-Ray Spex) und die anstehende Tour von Le Tigre werden auch Thema sein.Regie: Eva Solloch Ton und Technik: Werner Jäger und Mechthild Austermann WDR 2