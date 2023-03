TV-Tipps für den Abend

Brasilianisches Song-Bouquet: Badi AssadWerke von Saariaho, Lindberg, Rautavaara, SibeliusPhilharmonisches Orchester Kiel; Ltg.: Emilia HovingAufzeichnung vom 29.01.2023 in der Wunderino Arena in KielKeith Jarrett. Ein Ausnahmemusiker, genial und hochsensibel, für viele der Inbegriff eines Künstlers. mit Karsten MützelfeldtWas haben die kolumbianische Gruppe La Perla, die schottische Folkband Breabach und das deutsch-orientalische Projekt Prima Materia gemeinsam? Alle drei sind Gewinner des Vierteljahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik im ersten Quartal 2023. Mit Antje HollunderKomposition: Matthias Grübel Regie: Julian Doepp BR 2013Am 21. Februar 2023 wäre Nina Simone nun 90 Jahre alt geworden. Aus diesem Grund wiederholen wir die Sendung aus dem Januar 2008 dieser Tage in drei Teilen. "I wish I knew how it would feel to be free" - 90 Jahre Nina Simone, 1. Teil am 20. Februar, 2. Teil am 27. Februar, 3. Teil am 6. März.In dieser Ausgabe geht es um Neues und Aktuelles von Erase Theory, The Blue Stones, The Used, Enter Shikari, All Time Low, Smash Into Pieces, The Incredible Pack, Peter Gabriel, Alex Lahey, The Damned, Godsmack, Dubby Stardust, Älteres von Mickey Jupp (wg. seines 79. Geburtstages), außerdem eindringliche und verschärfte Konzert-/Tourneehinweise/Veranstaltungshinweise für All Time Low, Smash Into Pieces, Incredible Pack und The Damned.- Unsere Meere (1/4) Naturwunder Nordsee | Das Erste - Ein Engel an meiner Tafel Spielfilm Großbritannien 1990 | arte - Ottilie von Faber-Castell - Eine mutige Frau (1/2) Spielfilm Deutschland 2019 | MDR - The Million Dollar Hotel Spielfilm Deutschland/USA 2000 | NDR - Stalin - Leben und Sterben eines Diktators | Das Erste