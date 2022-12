Musik-Videos + TV+Hörtipps für Mittwoch, 7.12.22

TV-Tipps

Werke von Gershwin und CoplandSlowenisches RTV Symphonie-Orchester; Klavier und Leitung: Lio KuokmanAufzeichnung vom 01.12.2022Werke von Schreker, Debussy, Hummel, HaydnMichel Friedman, Jurist, Philosoph, Publizist und Moderator; WDR Sinfonieorchester, Leitung: François Leleux.Konzert vom 3. September 2022, Festhalle Willisau (Jazz Festival Willisau)Christopher Dell schafft Räume. Nicht nur als moderner Städtebau-Architekt, sondern auch als moderner Musiker. Als Vibraphonist. Das Vibraphon, ein besonderes Instrument. Ein Selbstklinger, ein sogenanntes Aufschlag-Idiophon.Moderation: Martina KöglKomposition: Günter ReznicekRealisation: Mariola BrillowskaNDR 2022 im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts der ARD und DLF "2035 - Die Zukunft beginn jetzt."Wir hören was "Übersehenes" vom Bassisten von Yo La Tengo. James McNew bringt seit 1992 immer wieder unter dem Bandnamen "Dump" Alben und Singles heraus. Ein Album aus dem Jahr 2013 war so limitiert das es fast übersehen wurde. Dazu neues von Yo La Tengo, eine John Peel Session von To Rococo Rot und dem Augsburger Label "Kleine Untergrund Schallplatten". Da gibt es ganz neu einen zweiten Labelsampler "Lessinghof".Von Susanne Amatosero Regie: die AutorinKomposition: Dilan Safari, Julian Andrae Musiker: Richard MannheimerTon und Technik: Thomas Monnerjahn und Gunda Herke Deutschlandfunk Kultur 2020- Russengeld und die Schweiz - Eine Liebesbeziehung in der Krise | 3sat - Die José Carreras Gala 2022 Moderation: Mareile Höppner und Sven Lorig | MDR - Der Mietenwahnsinn - was tun? | BW- Warum ist die Schweiz so reich? | 3sat - Jud Süß 2.0 Vom NS- zum Online-Antisemitismus | rbb - Peter Tschaikowski: Sinfonie Nr. 1 op. 13 "Winterträume" Aufzeichnung Gewandhaus Leipzig | MDR