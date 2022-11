Musik-Videos + TV+Hörtipps für Montag, 14.11.22

TV-Tipps für heute

hr-Sinfonieorchester; Dirigent: Alexander Rahbari(Live-Aufnahme vom 13. Oktober 1986 aus der Stadthalle Kassel)Musikkollegium Winterthur; Kalena Bovell, LeitungJohannes Zeinler, Orgel; Alina Nikitina, OrgelKonzert vom 20. Oktober 2022, Tonhalle Zürich (Orpheum - Young Soloists on Stage)A Filetta; Ensemble ResonanzAufnahme aus dem Kölner FunkhausVon Karsten MützelfeldtMit Ortrun SchützEine Finanzanalystin verwandelt plötzlich alles in Gold, das sie berührt; eine Dramatikerin trifft auf zu viele Doppelgängerinnen ihrer selbst; eine Tote gräbt sich aus ihrem Grab und wird gefeiert als Trendsetterin; eine Mutter wird zu einem Pixel im Internet. - Vier "phantastische" Frauen, jede geht auf ihre Weise mit dem Verlust der Normalität um.Im Fokus der heutigen Sendung steht ein archivarisches Album: In Deutschland hat der umtriebige türkische Musiker Bahtiyar Taş zwischen 1981-1988 schier endlos Musik im Heimstudio aufgenommen. Aus dem privaten Rahmen sind diese Aufnahmen jedoch nicht herausgekommen.Unter Verwendung von Texten und Erzählungen von: Patricia Andress, Rayén Garance Feil, Gudrun Herrbold, Lisette Sifón und Barbara TreiberRegie: Pauline JacobKomposition: Georg Conrad, Cymin Samawatie und Pauline JacobDramaturgie: Johann Mittmann Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2022 Ursendung- Crazy Heart Spielfilm USA 2009 (Crazy Heart) | rbb Fernsehen- Helsinki-Syndrom (1/8) Samstag | arte - Das Netz - Prometheus (9) Deutschland/Österreich/Schweiz 2022 | Das Erste piqd ) - Wann immer die Diskussion aufkommt, ob Phänomen X ein Ergebnis des Internetzeitalters ist oder ob es dadurch nur neue Sichtbarkeit erlangt hat, lohnt es sich, nicht nur davon auszugehen, dass es X immer schon irgendwie gab, sondern vor allem zu fragen: Wie genau? Der "Slate"-Podcast One Year hat aus dem Jahr 1942 eine Geschichte ausgegraben, die perfekt zu heutigen Debatten über Fake News und Factchecking passt.