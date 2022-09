TV-Tipps

20:15 Uhr - Magische Momente der Natur Deutschland 2021 | - Magische Momente der Natur Deutschland 2021 | Das Erste

22:05 Uhr - Trouble Every Day Spielfilm Frankreich/Deutschland/Japan 2001 | Trouble Every Day Spielfilm Frankreich/Deutschland/Japan 2001 | arte

22:25 Uhr - Aware - Reise in das Bewusstsein Deutschland 2020 | - Aware - Reise in das Bewusstsein Deutschland 2020 | 3sat

22:50 Uhr - Wie weiter, SPD? Das erste Jahr als Kanzlerpartei | - Wie weiter, SPD? Das erste Jahr als Kanzlerpartei | Das Erste





Musiktipp IDas Quintett Rucker beim Jazzfestival Saalfelden 2022. Die Nachgeholte Festival-Eröffnung: Fabian RuckerMusiktipp IIFunkhauskonzert:Ganna Gryniva und Tal Arditi. Live aus Raum Dresden von Deutschlandfunk KulturMusiktipp IIINeue Produktionen aus dem Deutschlandfunk KammermusiksaalTouching Universes - Kompositionen von Eres HolzAufnahmen aus dem Deutschlandfunk und SWR Studio Freiburg von 2021Musiktipp IVDer Trompeter Theo Croker und der JazzbegriffHörtipp ILabelspecial: Oneness Records15 Jahre Oneness Records! Passend zum "gläsernen Jubiläum" präsentiert die heutige Sendung einige Sahnestücke des Münchener Labels, das 2007 von Moritz von Korff und Benjamin Zecher gegründet wurde (und zu dem heute auch Umberto Echo gehört).Hörtipp II"Es kam einmal ein Mann zu einer Frau" von Semjon SlotnikowKomposition: Peter Gotthardt Bearbeitung und Regie: Irene Schuck DR/BR 1993Hörtipp IIIWir spielen immer nur dasselbe - Papa Was A Rollin' StoneAm 28.9.1972 veröffentlicht die Firma Motown die Single "Papa Was A Rollin' Stone" von den Temptations. Andere Quellen nennen den 9. Mai, egal, aber warum nicht am 3.September? Schließlich war es doch der 3rd of September, that day I´ll always remember. Der Tag, als Daddy starb.Hörtipp IVDer Geheime Garten des Jazz Extended Version: Ganimian. Mit Götz AlsmannHörtipp VTime and Sound Travelling between Africa and .... Mit Anna-Bianca Krause