Radiotipps am Dienstag

TV-Tipps

Countdown in ein neues Zeitalter: Hiroshima | arte How to Dad (1) Dadbod | ONE - Tod von Freunden - Sabine und Jakob Fernsehfilm | 3sat - The Good Liar - Das alte Böse Spielfilm 2019 | Das Erste dlfk ) - Das Haus der Statistik in Berlin wird umgebaut und soll nach der Renovierung angenehmer erklingen. Soundforscher des Künstlerkollektivs "Selbstgebaute Musik" sind deshalb mit Passanten im Gespräch und beschäftigen sich mit Erinnerungen an Geräusche.