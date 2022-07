Radiotipps am

Donnerstag

TV-Tipps

- Abenteuer Erde: Cecil - Die Legende eines Königs | WDR Fernsehen - 7 Tage ... Virtual Reality | hr-fernsehen - Jussi Adler-Olsen: Erlösung Fernsehfilm Dänemark/Deutschland 2016 | 3sat ci ) - Im zweiten Teil seines Bayreuth-Tagebuchs blickt Axel Brüggemann gen Süden zu den parallel laufenden Festspielen in Salzburg. Deren Eröffnung wurde überschattet vom Skandal um die Kreml-Verstrickungen des Dirigenten Teodor Currentzis und seines Orchesters MusicAeterna. Die Verantwortlichen der Festspiele blocken jegliche Kritik ab. Sogar Pianist Igor Levit, der mit dem Orchester auftritt und sonst nie um einen regierungstreuen Kommentar verlegen ist, hüllt sich in Schweigen.(- faz ) - "Nach Tristan": Dagmar Manzel und Sylvester Groth verbinden Heiner Müller und Richard Wagner. Dabei entsteht eine genießbare Kartoffelsuppe. Und Wagner klingt fast wie Klezmer. Von Jan Brachmann dlfk ) - Beim "Ring" gehe es um psychologisch Fesselndes im Hier und Jetzt, sagt Regisseur Valentin Schwarz. Das mache den Mythos der Wagner-Opern in ihrer Universalität aus. Die Erwartungen an den neuen Ring-Regisseur in Bayreuth sind groß.