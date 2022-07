Moin-Moin

(dlfk-audio) - Sie war nie nur eine Schlagersängerin: Katja Ebstein kämpfte gegen den Mauerbau und für Willy Brandt, kannte Ohnesorg und Dutschke, setzt sich für sozial schwache Kinder ein. In einem Buch schaut sie auf ihr politisches Leben voller Begegnungen.<--- bestellen ob ) - Corint-Geschäftsführer Christoph Schwennicke nimmt den Tech-Riesen in die Zange. Doch die Branche ist gespalten ... bb ) - Wer wird Preisträgerin oder Preisträger beim Börsenblatt Young Excellence Award 2022? Das entscheiden Sie im Publikumsvoting! Geben Sie jetzt Ihrer Favoritin oder Ihrem Favoriten Ihre Stimme!(z eit ) - Der mit 20.000 Euro dotierte K.-H. Zillmer-Verlegerpreis geht in diesem Jahr an den Verleger Leif Greinus von Voland & Quist. Mit seinem Programm setze er sich seit der Verlagsgründung 2004 in Dresden und inzwischen mit Hauptsitz in Berlin für junge, urbane Literatur ein, teilte die Hamburgische Kulturstiftung am Freitag mit. sz ) - Amazon stellt eine neue Funktion ihres Heimassistenten vor: Stimmenimitation von toten Menschen. Welche Auswirkung hat das auf Filme, Serien und Hörbücher? faz ) - Nach dreizehnjähriger Pause hat Jochen Distelmeyer ein neues Album mit eigenen Songs aufgenommen: Auf "Gefühlte Wahrheiten" singt der frühere Blumfeld-Sänger auch Countrysongs. Selbstgeschrieben. Auf Englisch.Die Band Blumfeld veröffentlicht ihr Gesamtwerk von 1992 bis 2006 als "New Vinyl Edition". Vieles daran lässt uns heute noch nachhaltig innerlich aufleuchten. faz ) - Die Zahl der Kirchenaustritte ist so hoch wie nie, und daran ist nicht nur der Missbrauchsskandal schuld: Gott und die Kirche sind nicht mehr wichtig. Denn Werte hat die Jugend auch so. turi2 ) - Immer wieder sonntags: Seit März 2021 verschickt der Journalist Nils Minkmar immer sonntags den Newsletter Der siebte Tag, mit dem er seine Leserinnen auf "freie und etwas anarchische Gedanken" bringen will. Ein solches leicht verständliches Konzept hält er für eine wichtige Voraussetzung für einen fesselnden Newsletter. Kleinere Fehler darin stören die Leserinnen nach seiner Erfahrung nicht - weil sie dokumentierten, dass ein Newsletter ein "Handwerksprodukt" ist. Minkmars Experten-Tipp erscheint im Rahmen der Newsletter-Wochen zum 15. Geburtstag des turi2-Morgen-Newsletters. turi2) - Kapitalerbrechen: Deutschland fehlt es an Kapitalisten, ist Publizist Roland Tichy überzeugt. Er hält nicht viel von staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft. Innovationen entstehen nicht durch Förderprogramme, sondern in den Köpfen "der neuen Helden der kapitalistischen Ausbeutung", schreibt er in seinem Gastbeitrag in der turi2 turi2 ) - Die Humboldt-Universität in Berlin sagt wegen Sicherheitsbedenken einen Vortrag der Biologin Marie-Luise Vollbrecht ab, die während der "Langen Nacht der Wissenschaften" zum Thema Geschlecht referieren sollte. Während die Entscheidung in Medien und Politik auf Kritik stößt, hält Vollbrecht ihren Vortrag stattdessen auf YouTube. fk ) - Karlheinz Braun hat vor drei Jahren das Erinnerungsbuch "Herzstücke. Leben mit Autoren" geschrieben. Darin verzeichnet der Chronist unendlich viel Theatergeschichte, Biographisches und Anekdotisches über Intendanten, Schauspieler und vor allem über Autorinnen und Autoren. Und man erfährt, wie Frankfurt am Main einst zur Stadt des deutschen Avantgardetheaters wurde. Damals haben Walter H. Krämer und Bernd Leukert mit dem Autor, der nun 90 Jahre alt geworden ist, gesprochen. faz ) - Der Mann, der an das Theater glaubte