Das Ensemble Modern in der Alten Oper Frankfurt "Afromoderne in der Neuen Musik" Werke von Hannah Kendall, Daniel Kidane, Andile Khumalo Ensemble Modern; Leitung: Lin Liao(Aufnahme vom 25. März 2022 aus dem Mozart Saal)Musiktipp IIMusik der Zeit: Kontakte Werke von Kagel, Jan St. Werner, Nicolaou, Stockhausen Pierre-Laurent Aimard, Klavier; Dirk Rothbrust, Schlagzeug; Marco Stroppa, Klangregie Aufnahme aus dem Kölner FunkhausMusiktipp III"Zwischen den Linien" Werke für Schlagzeug mit Pascal Pons Werke von Gordon Williamson und Martin Bergande Pascal Pons, Aya Masui (Schlagzeug)O Yuki Conjugate live im Kölner Club GewölbeHörtipp IHörtipp IIHörtipp III 22:00 Uhr ByteFM Groovie Shizzl mit Sebastian ReierHörtipp IVHörtipp V- Ein Sommer in der ProvenceSpielfilm Frankreich 2014 (Avis de mistral) | rbb Die Donau ist tief. Ein Krimi aus PassauFernsehfilm Deutschland 2020 | Das Erste Monitor: Tödliche ProfiteDas Geschäft mit den Corona-Impfstoffen | Das Erste Die GrundschullehrerinSpielfilm Frankreich 2016 (Primaire) | WDR