Hörtipp I 16:05 Uhr - SWR2 Musikpassagen Satie in Serie - Die Imaginäre Beziehung zwischen Erik Satie und Andy WarholVon Harry Lachner (2016)Hörtipp II 18:20 Uhr - SWR2 Hörspiel "Ihre Geister sehen" Nach dem Projekt "Seeing her Ghosts" von Kirsten Becken Hörspieltext von Rabea EdelKomposition: Moritz Bossmann und Sandro Tajouri Regie: Judith Lorentz Deutschlandfunk Kultur 2021Hörtipp III 20:04 Uhr - SR 2 Mouvement "Musica sacra"Werke von Pärt, Hakim, Ferneyhough und KodályHörtipp IV"Roman Bunka" Die folgende Ausgabe von Groovie Shizzl sei dem großen Musiker und Menschen Roman Bunka gewidmet, der am 12. Juni nach kurzer Erkrankung in das Land der Seelen gegangen ist. Wir hören ein paar Sachen aus einer der illustersten musikalischen Karrieren der Musikgeschichte - aber auch Musik, die seiner ewigen Neugierde Tribut zollt. Genauer gesagt lauschen wir nicht nur Romans werken, sondern auch Musik, die ihm gefallen könnte. Natürlich in der Hoffnung, dass dies wiederum Euch gefällt, liebe Hörer:innen!Hörtipp VImpossible: Lalo Schifrin wird 90! mit Markus Heuger