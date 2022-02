Moin-Moin



Zeitrechnung dlfk ) - Der seit mehr als vier Jahren ohne Verurteilung inhaftierte türkische Kulturförderer Osman Kavala bleibt in Haft. Dies entschied ein Gericht in Istanbul in Abwesenheit des Angeklagten. Dem 64-Jährigen wird versuchte Destabilisierung des Landes vorgeworfen. bgl ) - Das einst hymnisch beschworene "Haus Europa" hat seit gestern eine neue, große Beschädigung erfahren. Russlands Präsident Putin hat die "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk, die er selber mit Hilfe willfähriger Separatisten als Pfahl im Territorium der Ukraine 2014 etabliert hatte, jetzt sozusagen diplomatisch anerkannt. Das widerspricht dem seit Jahren brachliegenden sogenannten "Minsker-Abkommen" zwar, aber egal. So schafft man Fakten, wie schon mit der Besetzung der Krim oder dem Operettenstaat Süd-Ossetien in Georgien; letzterer ist nur noch den wirklich Interessierten ein Begriff. dlfk ) - Wenn es um Yoko Ono und Musik geht, wird nur über ihre vermeintliche Rolle bei der Beatles-Trennung gesprochen. Um ihre eigenen Songs spricht niemand. Bis jetzt. Denn bekannte Künstlerinnen und Künstler haben nun ein Cover-Album veröffentlicht. radio ) - Ornette Coleman hat den Free Jazz erfunden, aber auch Ohrwürmer komponiert. Einige davon schrieb er während seiner Zeit bei Blue Note. dlfk ) - Für den Jazzmusiker Thelonious Monk gab es keine Routine. Jedes Konzert und jede Studioaufnahme waren Reisen ins Unbekannte. Seinem exzentrischen Verhalten und den vielen Geschichten über ihn verdankte der Pianist den Ehrentitel "Hohepriester des Bop". dlfk ) - "Der Künstler Mavi Phoenix jetzt hat nicht mehr viel zu tun mit der Künstlerin, die ich früher war", sagt der österreichische Musiker und Transmann vor dem Erscheinen seines neuen Albums: Nach einer Hormontherapie könne er jetzt emotionaler sein. dlfk ) - Ob Sitzungen, Versammlungen oder Diskussionen - schnell können solche Gespräche endlos, unstrukturiert oder sogar übergriffig werden. Helfen können Personen, die solche Runden moderieren. Ob sie dabei erfolgreich sind, entscheiden verschiedene Faktoren. dlfk ) - Recyceln ist gut, aber die stoffliche Wiederverwertung erfordert immer auch neue Energie und den Einsatz neuer Rohstoffe. Die Ethnologin Petra Beck rät daher, Dinge wiederzuverwenden. Oder noch besser, sie erst gar nicht anzuschaffen.