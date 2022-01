Moin-Moin



Zeitrechnung tag ) - Nutzer müssen ihren Klarnamen zwar gegenüber Facebook angeben. Anschließend können sie aber ein Pseudonym verwenden, urteilt der BGH. Wegen einer Gesetzesänderung gilt das nur für ältere Fälle. mono ) - Nach der fast zweijähriger Sanierungszeit der Dominikanerkirche in Münster ist dort ein Kunstwerk von Gerhard Richter wieder zu sehen radio ) - Die französische Komponistin Éliane Radigue ist eine Pionierin der elektronischen Musik. Nun wird die Meisterin der Langsamkeit 90 Jahre alt. radio ) -Nach der Flut elektronischer Klänge, ist Ihre Musik eine Wohltat. Eine Session, die so einen Groove hat, dass keiner stillstehen kann oder wenigstens der Fuß mitwippt ;). Herrlich! Bei diesem Konzert trifft die Kraft des Jazz trifft auf ostasiatische Sounds. 3sat ) - Die Schulen spielen eine zentrale Rolle bei der Vermittlung von Geschichte und besonders beim Gedenken an die Shoah. Gleichzeitig grassiert an Schulen der Antisemitismus. Wir haben Schüler*innen einer Frankfurter jüdischen Schule bei ihrer Erinnerungsarbeit begleitet. 3sat ) - Der Titel ist die Botschaft ihres neuen Albums: Mit "Nie wieder Krieg" entdeckt die deutsche Rockband Tocotronic einmal mehr ihre politische Seite, gibt Denkanstöße und spendet Trost in der Hoffnungslosigkeit. 3sat ) - Das Dienerpaar Figaro und Susanna will heiraten und setzt sich erfolgreich gegen seine Herrschaft und das alte Recht zur ersten Nacht zur Wehr. Die Mozart-Oper "Le nozze di Figaro" wird jetzt am Landestheater Linz gegeben. Weitere Aufführungen bis zum 23. Mai 2022. 3sat ) - Die Fotografinnen Elsa Parra und Johanna Benaïnous stehen sich in ihren Arbeiten selbst Modell. In ihren Fotos setzen sich die Französinnen mit Themen wie Jugendkultur und Identitätssuche auseinander und hinterfragen gesellschaftliche Werte. Jetzt ist ihre erste Einzelausstellung in Deutschland in der Städtischen Galerie Karlsruhe zu sehen. 3sat ) - 250 sowjetische Filmplakate aus den 1920er und frühen 1930er Jahren, geprägt von Fotomontage, Konstruktivismus und Dadaismus. Das Standardwerk zeigt maßgebende Arbeiten des Grafikdesigns von Avantgardisten wie Alexander Rodtschenko, den Stenberg-Brüdern und zahlreichen anderen. (3sat-video ) - Die Themen der Sendung: David Graebers "Anfänge", mit KI gegen Antisemitismus, Impfpflicht-Debatte im Bundestag, Sasha Marianna Salzmann - Gespräch mit Christine Lötscher und die Solothurner Filmtage. faz ) - Mehr Amerikaner als je zuvor kündigen ihre Stellen in der anhaltenden Corona-Pandemie: aus Frust, Träumerei oder weil sie bessere Chancen wittern.