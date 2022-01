Moin-Moin



Radiotipps

Zeitrechnung welt ) - Will die CDU in Sachsen-Anhalt das Erste-Programm der ARD abschaffen? Äußerungen des Medienpolitikers Kurze sorgen für Aufregung. Nun ist von "Umwandlung" der öffentlich-rechtlichen Fernsehlandschaft die Rede. Hinter der Debatte steckt ein tief greifender Umbauplan. faz ) - Die CDU in Sachsen-Anhalt kann sich vorstellen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auf längere Sicht ohne "Das Erste" auskommt. So sagt es der parlamentarische Geschäftsführer Markus Kurze. Kann daraus etwas werden? Von Michael Hanfeld turi2 ) - Die CDU in Sachsen-Anhalt liebäugelt mit dem Gedanken, Das Erste als eigenständigen Kanal langfristig abzuschaffen, berichtet die "Mitteldeutsche Zeitung". Demnach habe sich die Landtagsfraktion hinter einen entsprechenden Vorschlag von Sachsen-Anhalts Medienminister Rainer Robra, ebenfalls aus der CDU, gestellt. Das ZDF und die Dritten sollen übrig bleiben, letztere sollen ein "Das Erste mit regionalen Schwerpunkten" werden. Die Abschaltung des Ersten sei eine "langfristige Vision", sagt Parlamentsgeschäftsführer Markus Kurze: "Wir wissen, dass wir das politisch derzeit nicht umsetzen können. Aber das ist unser Fernziel." In einer Pressemitteilung reagiert die Partei auf die Berichterstattung der "Mitteldeutschen Zeitung" und versucht, zu beschwichtigen: "Von einer jetzigen Abschaltung des Ersten war niemals die Rede und wurde auch nicht beschlossen", betont Kurze darin. Dabei war in dem Bericht von einer "jetzigen Abschaltung" überhaupt keine Rede. dlfk ) - Hardy Krüger wurde einer der ersten Filmstars aus Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt ist er im Alter von 93 Jahren gestorben. Schon früh hat er sich gegen Rassismus und Nationalismus in Deutschland engagiert.<--- bestellen (p te ) - ifo-Preiserwartungen sind im Dezember nur geringfügig gesunken, und zwar auf 44,6 Punkte faz ) - Von Jochen Buchsteiner, London faz ) - Vier Stücke von Arnold Schönberg und Frank Martin werden an der Oper Frankfurt durch David Hermann zu einem Abend verschmolzen. Überraschend wird das ein großer Wurf. Von Jan Brachmann faz ) - Boris Johnson will die Rundfunkgebühren für die BBC streichen. Was folgt daraus für den öffentlich-rechtlichen Sender, der wie die Queen britische Werte verkörpert? radio ) - Labour ist ein Projekt der in Berlin lebenden Klangkünstlerin Farahnaz Hatam und des Perkussionisten Colin Hacklander. Bei der NOWJazz Session im Rahmen der Donaueschinger Musiktage 2021 haben sie "Nine-sum sorcery" präsentiert. Mit Thomas Loewner. radio ) - Mit Musik von Renaud Garcia-Fons und Claire Antonini, dem Tarkovsky Quartet und von Gitarrist Alvaro Pierri. Aufnahmen vom Festival "grenzenlos" in Murnau 2021. Mit Roland Spiegel. faz ) - In Großbritannien drohte Amazon, keine Visa-Kreditkarten mehr zu akzeptieren. Nun haben die beiden ihren Streit beigelegt. Von Franz Nestler cw ) - Von Gerhard HolzwartGerhard Holzwart (Autor)Prägt noch immer das Fax-Gerät den Arbeitsalltag in den Amtsstuben oder sind die IT-Verantwortlichen dort inzwischen erfolgreich bei der Transformation? Eine aktuelle IDG-Studie gibt Anlass zur Hoffnung.