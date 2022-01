Moin-Moin



Lesart

Zeitrechnung dlfk-audio ) - Moderation: Joachim SchollBlick ins dunkle Herz der Hypermoderne dlfk-audio ) -<--- bestellen dlfk-audio ) - Rezensiert von Irene Binal<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Andi Hörmann<--- bestellen dlfk-audio) - Von Elmar Krämer<--- bestellen radio ) - Sie waren zwei herausragende Autoren, nicht nur in der DDR. Christa Wolf und Franz Fühmann grübelten und schwärmten miteinander in zahlreichen Briefen, die jetzt in einer Neuauflage erscheinen. Von Frank Meyer. radio ) -Wie bei nur wenigen anderen Schriftstellern spiegeln sich in seinem Leben und Werk die politischen Brüche des 20. Jahrhunderts. Von Lukas Betzler. faz ) - Von Hans-Jürgen Schmitt radio ) - Eine Lange Nacht über Christa Wolf und Franz FühmannDie andere Seite der Traurigkeit. Übersetzt von Bärbel Jänicke dlfk ) - Gibt es einen Unterschied zwischen Melancholie und Depression? Die niederländische Philosophin Joke Hermsen geht mit der "depressiven Gesellschaft" hart ins Gericht - und bricht eine Lanze für das "gesunde" Traurigsein.<--- bestellen Kommst Du mit in den Alltag?(d lfk ) - Raus aus der Märchenwelt, rein ins normale Leben: Ali Mitgutschs "Wimmelbücher" haben in den 1970er-Jahren den Kinderbuchmarkt revolutioniert. Mitgutsch, einer der bekanntesten deutschen Illustratoren, ist am 10. Januar 2022 im Alter von 86 Jahren gestorben.