(taz) - "Wir möchten Teil einer Jugendbewegung sein" taz ) - Auch vier Tage nach der Bundestagswahl beherrscht das Thema die Kommentarspalten der Zeitungen. zeit ) - Die Kleinen dominieren die Großen: Die Bundestagswahl führt zu dubiosen Machtverhältnissen. Viele Wähler dürften damit wenig anfangen können. Dabei bedeutet es Freiheit. Von Johannes Schneider dlfk ) - Heute mit Stimmen zur Sperre des russischen Staatssenders RT-deutsch auf Youtube. Hauptthema in den Zeitungen ist aber erneut die Regierungsbildung. Kommentiert wird zunächst das Selfie von FDP und Grünen nach ersten vertraulichen Gesprächen.(turi2) - Srpingers Döpfner zeigt sich offen dafür, Facebook News in Deutschland nicht länger von Upday kuratieren zu lassen, schreibt Gregory Lipinski vom BDZV-Kongress. Damit reagiert Springer- und BDZV-Boss Döpfner auf Befürchtungen und Kritik aus der Branche, Upday könne bei der Auswahl für das soziale Netzwerk Medien aus dem Hause Springer bevorzugen. Döpfner sagt, mit dem Schritt "weitere Irritationen" vermeiden zu wollen. Er stelle sich einen neuen Partner vor, der als "neutraler empfunden" werde. "Döpfner blieb nichts anderes übrig, als bei dem unliebsamen Thema endlich die Reißleine zu ziehen", kommentiert Lipinski. Er festige mit dem "strategisch schlauen Schachzug" seine Position als Verbandschef. cw ) - Fast ein Drittel der Personalabteilungen hat digitale Technologien implementiert oder plant deren Einsatz. Allerdings befürworten Arbeitgeber klare ethische Rahmenbedingungen bei der Nutzung von KI. turi2 ) - Die Arbeit der Kommunikationsagentur Storymachine ist wohl nicht so erfolgreich, wie die Geheimniskrämerei der Gründer vermuten lässt, schreiben Hannah Knuth und Ann-Kathrin Nezik. Für die "Zeit" sprechen die Autorinnen mit Kai Diekmann , Michael Mronz und Philipp Jessen sowie Kundinnen und ehemaligen Beschäftigten. Über ihre Auftraggeber schweigt die Agentur normalerweise, die "Zeit" nennt aber zwei Beispiele jüngster Kampagnen: Die öffentlich angeknackste Wohnungsgesellschaft Vonovia und den Tabakkonzern British American Tobacco, den Storymachine als "modernes Unternehmen in einer gesundheitsbewussten Welt" darstellen will. dlfk ) - Lange legte Hollywood Deborah Kerr auf strenge, stolze Frauenrollen fest. Doch die britische Schauspielerin ließ in ihren vermeintlich tugendhaften Figuren stets anderes aufblitzen. Als Gouvernante am thailändischen Hof wurde sie populär. Am 30. September wäre Kerr hundert Jahre alt geworden. dlfk ) - Freunde wollen sie sein und mitregieren: Dafür haben sich Grüne und FDP getroffen. Die Öffentlichkeit erfuhr davon über die Posts der Beteiligten auf Instagram. Das Selfie wurde so zum popkulturellen Phänomen. Doch es sagt noch mehr aus. dlfk ) - Das Verfahren war ein Novum der Weltgeschichte: 1945/46 mussten sich Hauptschuldige nationalsozialistischer Kriegsverbrechen vor Gericht verantworten. Nach über zehn Monaten verkündete der alliierte Militärgerichtshof am 1. Oktober 1946 die Urteile.100 Jahre dlfk ) - Politische Morde erschüttern vor 100 Jahren die Weimarer Republik. Auf besondere Weise fällt dabei der Polizeipräsident von München auf: Ernst Pöhner gewährt den rechtsradikalen Mördern des früheren Finanzministers Matthias Erzberger Unterschlupf.(Und warum ist das nicht allen erlaubt?)von Stefan Niggemeier üm ) - So sah das aus am Wahlsonntagabend: Tina Hassel, Hauptstadtstudioleiterin der ARD, interviewt bei "Bild Live" unter dem Logo von "Bild Live" CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. (Allerdings, Überraschung: nicht live.) hor ) - Die deutschen Zuschauer nutzen immer mehr verschiedene Bewegtbildangebote. Vor allem kostenpflichtige Streamingdienste und Mediatheken erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, während die Sehdauer des klassischen Fernsehens sinkt. Das zeigt die neue Ausgabe der Studie "Screens in Motion" der Programmzeitschrift TV Spielfilm von Hubert Burda Media.