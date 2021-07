Moin!



Tag dlf ) - Die Folgen der Hochwasserkatastrophe beschäftigen die Kommentatoren weiter. Zudem geht es um die Regierungserklärung von Bayerns Ministerpräsident Söder, der mehr Anstrengungen für den Klimaschutz fordert. Zentrales Thema aber ist die Einigung zwischen Deutschland und den USA im Konflikt um die Gaspipeline Nord Stream 2. dlf ) - Die ausländischen Zeitungen befassen sich vor allem mit dem EU-Bericht zur Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedsländern, den Cyberangriffen gegen westliche Länder sowie der Corona-Pandemie. piqd ) - Die digitale Kunst sollte anfangs für alle zugänglich sein, genauso wie möglichst viele Informationen im Internet. Doch wovon sollten die Künstler:innen leben, die ihre Arbeit frei im Netz publizierten? 2014 hinterlegte der New Yorker Künstler Kevin McCoy erstmals für einen moderaten Preis ein digitales Werk auf der Etherium Blockchain als NFT, als "Non-Fungible Token", und machte es damit zum Unikat. Vor kurzem wurde "Quantum" für umgerechnet 1,2 Millionen Euro versteigert. dlfk ) - Das Staatstheater Augsburg hat auf die Corona-Pandemie reagiert und eine digitale Theatersparte gegründet. Um Ballett zu genießen, kann man sich jetzt eine VR-Brille zuschicken lassen. Und Nutzer von Videospiele-Plattformen stolpern über die "Winterreise". dlfk ) - Zehn Jahre nach dem Attentat von Utøya und Oslo gibt es in der norwegischen Gesellschaft noch immer blinde Flecken, also Dinge, über die nicht gesprochen werde, sagt die Künstlerin Hanan Benammar. Wohin dies führt, erlebte sie selbst nach einem Theaterstück. welt ) - Erst Anfang Juli hatten mehrere Männer den türkischen Journalisten Erk Acarer, der im deutschen Exil lebt, angegriffen und verletzt. Jetzt wurde der 48-Jährige erneut bedroht. Der Staatsschutz ermittelt. faz ) - Dass Bitcoin kürzlich mehr als die Hälfte seines Allzeithochs verlor, lag auch an Tweets von Tesla-Gründer Elon Musk. Nun äußert er sich optimistisch zur Zukunft der Kryptowährung. Schon geht es wieder aufwärts. dlfk ) - Der Verband Bildender Künstler der DDR machte es ihm nicht leicht: Der Maler und Bildhauer Werner Schubert-Deister schuf abseits des offiziellen Kunstgeschehens ein umfangreiches Werk. Ein Schatz, der immer noch gehoben wird. mono ) - "Les Femmes d'Alger" ist eine der bedeutendsten Serien von Pablo Picasso. Das Museum Berggruen vereint jetzt einen Großteil der weltweit verstreuten Ölgemälde - und konfrontiert sie mit der GegenwartWarum nur ist politische Kunst oft so wirkungslos? mono ) - Wenn Künstlerinnen und Künstler brisante Fakten darstellen, winken die meisten ab: Ist ja bloß Kunst! Die Recherchen des Kollektivs Forensic Architecture zur Spähsoftware Pegasus etwa blieben ungehört. Verhallt politische Ambition in Kulturhäusern? hor ) - Die regionale Tageszeitung hat weiterhin ihren festen Platz in der Mediennutzung der Menschen. Das und mehr belegt die aktuelle Ausgabe der Studie "Zeitungsfacetten" von Score Media, die der Vermarkter bereits zum fünften Mal aufgelegt hat. Vor allem für Werbekunden dürften die neuen Daten interessant sein. turi2 ) - Welt und Wams verlieren deutlich. nb ) - Astra bauen ihre bisherige Partnerschaft weiter aus. Dabei geht es um das neue TV-Programm Bild. WeltN24 sichert sich mehrjährige Satellitenkapazitäten für den Sender. SES Astra übernimmt außerdem den Signal-Uplink sowie das Playout des Newskanals. Bild ist nach Welt und N24 Doku das dritte TV-Angebot des Berliner Konzerns Axel Springer, welches über SES Astra verbreitet wird. Bild wird aus einer TV-Unit in der WeltN24 GmbH produziert und verantwortet, in der Axel Springer die Fernseh-Aktivitäten für Welt, Bild und N24 Doku bündelt.